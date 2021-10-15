〈房產〉桃園沙崙產業園區3筆土地標脫 整體溢價率不到1%

桃園市政府今 (15) 日) 首次辦理沙崙產業園區土地開標，共釋出 6 筆丁種建地標的，合計總面積約 3 萬 8579 坪，總底價約為 65.6 億元，最終脫標其中 3 筆標的，標脫總金額達 25.48 億元，標脫率五成，整體溢價率僅 0.74 %，顯示買家出價精準。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，這次標售只有三封標封，而這三筆投標的工業地，都是本次標售中相對小的坵塊，面積在 4874-5003 坪，整體溢價率不到 1%。其中第 2 標號坵塊 C，面積 5003 坪，每坪僅多加 95 元，總溢價多約 41.4 萬元，溢價率僅 0.05%，由在地的義暘技術服務股份有限公司，以總價 8.5 億元順利拿下。

另外由東煒建設股份有限公司，以總價 8.51 億元拿下的第 3 標號坵塊 D，溢價率同樣只有 0.05%；至於此次溢價最多的是第 6 標號坵塊 G，由榮江股份有限公司溢價 2.16%，以近 8.47 億元得標。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，沙崙產業園區總面積約在 28.44 公頃，主要是鎖定倉儲與物業產業，開發後完成後，可提供 1000 個工作機會，年產值預計達 10 億元。未來可與桃園航空城、桃園農業物流園區相得益彰，區內也加強綠能及智慧化管理，由於近年物流倉儲業發展看俏，三家業者應是看好產業需求旺盛，故先行卡位，以接近市價行情插旗沙崙產業園區，取得價格算是相當實惠。

江怡慧分析，大園工業區內工業地每坪約在 18-20 萬元，周邊丁建土地行情單價也在 15~17 萬元，近市區的中壢工業區，工業地每坪更動輒超過 3 字頭水準，在工業地價居高不下、產業需求殷切的情況下，以每坪 17 萬元起標的沙崙產業園區，單筆土地面積大且方正，加上沙崙產業園區集 6 大交通地理優勢集中於一身，包括台 61 線、台 15 線、台 4 線、國道 2 號以及桃園國際機場、台北港等，在倉儲物流業在此設廠也具有利基。