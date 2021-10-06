〈房產〉史上首見 台南Q3房屋買賣移轉棟數超越台北

房市近期交易熱絡，信義房屋 (9940-TW) 統計六都買賣移轉棟數資料發現，今年第三季買賣移轉棟數，台南市以 6640 棟首度超越台北市，台北市今年第三季成為六都中移轉量最少的區域。

信義房屋指出，從移轉棟數長期變化來看，過去房市發展都是由雙北市當領頭羊，現在則是平價又具備高科技新廠設廠題材的區域當道，房市新南向趨勢明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市過去景氣暢旺時，年度的買賣移轉棟數通常都是台南市的 2-3 倍，台南市則因為市場較小，且早年也屬於封閉型市場，交易量一直都是位居六都之末，不過台北市因為房價已經到達一定門檻，加上區域內新增供給數量有限，交易量已經難以返回過去榮景，但台南市則因為房價基期低，加上區域內的發展與企業投資題材不斷，交易量在今年 6 月首度超越台北市，今年第三季移轉量也多於台北市，不難看出南台灣房市崛起的態勢。

2002-2010 年台北市每年移轉棟數比起台南市多出 3~4 萬棟，之後差距就一路收斂，今年第三季首度台南市的買賣移轉棟數超越台北市，從台南市實價的平均住宅單價也從 2017 年每坪 12.7 萬元，逐步增加至今年最新統計的每坪 17.4 萬元，房價上漲幅度達 37%，整體台南房市呈現量增、價漲的趨勢。

台南房市持續受惠南科效應發酵，帶動就業人口增加；加上北外環道路交通重大公共建設、台鐵地下捷運化先進環線交通建設及生活圈道路交通系統建設計畫等重大公共建設利多，完整架構台南地區環狀路網大幅改善交通，帶動地區整體經濟及觀光發展，也帶動房地產交易熱絡。

曾敬德表示，除了企業投資與重大建設帶動外，台南人的購屋偏好改變也帶動交易量增溫，以往台南地區的透天厝較受民眾喜愛，但在地價上漲等因素影響，設計規劃較新穎的電梯大樓，因為具備管理、電梯與豐富公設等條件，也受到一般購屋人歡迎，加上台南近年有許多重劃區推出，區域內新建案也受到購屋人歡迎，帶動台南的房市交易量增溫。