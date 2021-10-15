比特幣又見漲勢 價格直逼6萬美元大關

比特幣價格在台北時間周五 (15 日) 上午急漲，自 57000 美元附近起攻，至下午 13:05，已突破 59700 美元，直逼 6 萬美元大關。

此前報導指出，美國證券交易委會 (SEC) 準備允許第一個美國比特幣期貨 ETF，成為這波強漲前最重要的利多。

據 Coinbase 報價，比特幣價格暫報 59748 美元，24 小時上漲 3.1%。大多數主要的替代幣也轉強，特別是以太幣，上漲近 5%，至 3827 美元。幣安幣近 24 小時跌 0.5%，報 466.01 美元，不過它過去兩天已先行走強，近 7 日漲幅也有 7% 以上。

比特幣走勢 (圖表取自 coindesk)

分析師 Aayush Jindal 指出，經過先前小幅修正後，比特幣價格在 57000 美元區域附近獲得支撐。60000 是個重要的測試點，如果多頭繼續行動，可能會進一步上漲至 61200 美元附近。如果衝高回落，初步支撐位在 59000 美元附近，若跌破 58500 美元，則可能出現強勁下行修正。

Fidelity 全球宏觀主管 Jurrien Timmer 看多比特幣，並認為它有望在 2023 年達到 10 萬美元。

這一說法迥異於摩根大通執行長 Jamie Dimon，他認為比特幣一文不值。摩根士丹利執行長 James Gorman 則表示，加密貨幣前景並不明確。

Timmer 指出，比特幣在缺少動能追逐者的追捧下，還能有現在的成績，其實是個好兆頭，因為這代表還有其他因素使比特幣上漲。他認為，基於其供應和需求模型，10 萬美元仍偏向保守估計。

在全球監管擔憂的推動下，比特幣在 7 月墜入低點，但此後已漲約 80%，特別是 10 月以來，過去半個月漲幅已近 18%。