比特幣又見漲勢 價格直逼6萬美元大關
比特幣價格在台北時間周五 (15 日) 上午急漲，自 57000 美元附近起攻，至下午 13:05，已突破 59700 美元，直逼 6 萬美元大關。
此前報導指出，美國證券交易委會 (SEC) 準備允許第一個美國比特幣期貨 ETF，成為這波強漲前最重要的利多。
據 Coinbase 報價，比特幣價格暫報 59748 美元，24 小時上漲 3.1%。大多數主要的替代幣也轉強，特別是以太幣，上漲近 5%，至 3827 美元。幣安幣近 24 小時跌 0.5%，報 466.01 美元，不過它過去兩天已先行走強，近 7 日漲幅也有 7% 以上。
分析師 Aayush Jindal 指出，經過先前小幅修正後，比特幣價格在 57000 美元區域附近獲得支撐。60000 是個重要的測試點，如果多頭繼續行動，可能會進一步上漲至 61200 美元附近。如果衝高回落，初步支撐位在 59000 美元附近，若跌破 58500 美元，則可能出現強勁下行修正。
Fidelity 全球宏觀主管 Jurrien Timmer 看多比特幣，並認為它有望在 2023 年達到 10 萬美元。
這一說法迥異於摩根大通執行長 Jamie Dimon，他認為比特幣一文不值。摩根士丹利執行長 James Gorman 則表示，加密貨幣前景並不明確。
Timmer 指出，比特幣在缺少動能追逐者的追捧下，還能有現在的成績，其實是個好兆頭，因為這代表還有其他因素使比特幣上漲。他認為，基於其供應和需求模型，10 萬美元仍偏向保守估計。
在全球監管擔憂的推動下，比特幣在 7 月墜入低點，但此後已漲約 80%，特別是 10 月以來，過去半個月漲幅已近 18%。