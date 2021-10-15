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是方斥20億元建IDC新機房 2023年底啟用

鉅亨網記者沈筱禎 台北
是方董事長吳彥宏。(圖:是方提供)
是方董事長吳彥宏。(圖:是方提供)
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是方機房電信雲端IDC

中華電 (2412-TW) 轉投資公司是方 (6561-TW) 今 (15) 日舉行 IDC 機房動土典禮，新機房預算約 20 億元，可支援未來 HPC 高用電機櫃需求，預計 2023 年底正式啟用。

董事長吳彥宏表示，從國際海纜與電信業者在亞洲布局趨勢來看，台灣地處西太平洋關鍵位置，東接北美西雅圖、洛杉磯；北連東北亞的日本東京、韓國首爾；西達香港；南至新加坡。

此外，自香港反送中運動後，該區域社政經濟條件的日益惡化，在國際時局的推波下，台灣躍居東亞電信樞紐地位。

吳彥宏提到，是方至今已與 6 個國家完成網路串接開通作業，與各國當地電信龍頭，共同建構東亞最大的 IDC 策略聯盟，朝向東亞數位匯流及 AI 雲端商務應用中心的新目標。

是方因應未來數位匯流浪潮興建新機房，預計投資 20 億元，樓層面積 5000 坪，為地上 7 層、地下 2 層建物，可支援未來 HPC 高用電機櫃需求，預計 2023 年底正式啟用。

總經理劉耀元指出，為追求更快速、彈性的服務，規劃全新智慧交換連結服務，提供東協 10 國給有跨國需求的企業用戶，如台灣客戶需透過海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要 VPN 連回台灣，皆能以是方為窗口。

根據 Gartner 全球雲端市場最新預測，今年全球雲端服務規模將達到 3960 億美元，2022 年市場規模達到 4820 億美元、2025 年上看 6795 億美元。此外， 2020 年全球資料中心市場產值已來到 499.26 億美元，預估到 2028 年將成長到 1124.65 億美元

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