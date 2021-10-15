高盛：油價不是冬季短期衝擊 未來將多年走高

高盛 (Goldman Sachs) 能源研究主管表示，隨著需求反彈而供應仍然緊張，油價可能在未來幾年一直保持在較高價位。

高盛的 Damien Courvalin 表示，市場基本面確保了油價上漲，這不像天然氣那樣，有可能是短暫的冬季衝擊，油價是一輪上漲的開始。

高盛的基本假設，是布蘭特原油在年底前達到每桶 90 美元，Courvalin 對未來幾年的油價預測是 85 美元。

Courvalin 表示，石油市場正處「幾十年來最長的缺口」，冬季需求將繼續超過供應。他補充說，在需求增長的同時，上游石油供應方面的投資缺乏，表明至少在未來一年，石油將維持高價位。

Courvalin 指出，煤炭市場上發生的事情，是石油的一個「警告信號」，因為供應萎縮的速度過快，甚至高於需求，使煤炭價格達到歷史新高。

他表示，石油鑽探活動在供應方面並未恢復太多，而需求正在增長，這將帶來長期供應缺口。

他說：「我們面臨著可能持續多年的赤字，以及價格大幅上漲的風險。」

Courvalin 指出，人們需要了解，向清潔能源的過渡將需要很長時間，停止對碳氫化合物供應投資的呼籲，只會在未來幾年推高能源價格。基於需求正在進一步反彈，目前需要看到能源的投資。