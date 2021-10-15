統振搶頭香獲准經營移工國外小額匯兌 可望擴大到泰國

統振 (6170-TW) 向金管會申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，今 (15) 日獲准通過，成為本國第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務公司。統振未來可望將業務服務區域由目前的印尼、菲律賓、越南進一步拓展到泰國。

依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第 7 條第 1 項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。統振公司依規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該申請案。

統振是原經金管會核准辦理「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」的沙盒實驗業者，並在 2019 年 5 月 1 日開始執行此一業務至會員、業務量持續成長，今年第三季單月接受執行此一業務件數己突破 10 萬筆，還在持續增加中。

統振除以手機 App 與便利商店合作提供移工國外小額匯兌服務之外，目前在台灣的新莊、五股、員林、豐原已設立實體據點，提供各項諮詢。統振取得核准後，業務範圍可望進一步擴大，從目前的印尼、菲律賓、越南拓展到泰國。

金管會因應金融科技創新實驗後建立差異化管理機制及開放有限執照的需求，於今年 7 月 1 日修正施行「電子支付機構管理條例」中增訂經營外籍移工國外小額匯兌業務的管理法據。本次金管會許可統振經營匯出至印尼、菲律賓、越南的外籍移工國外小額匯兌業務，得提供我國境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回該外籍移工母國的服務，引導外籍移工透過合法的管道辦理匯款。