〈美股早盤〉美零售銷售意外增 道瓊開盤漲逾200點

在零售銷售意外成長，加上高盛 (GS-US) 為本周大型銀行股財報劃下完美句點後，美股延續昨日漲勢，周五 (15 日) 全面開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數漲 0.3％，標普 500 指數和費半分別漲 0.4％。

既使供應鏈、通膨問題持續干擾，美國 9 月零售銷售仍較上月增長 0.7%，8 月數值也遭上修至 0.9%，消費者支出意外較預期強勁。

在勞動力短缺和塞港情況仍未緩解情況下，美國總統拜登 (Joe Biden) 日前宣布，美西兩大港口 -- 長堤港和洛杉磯港將實施全天候營運，以加快港口的卸貨流程。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.565％，國際油價均漲逾 1%。

隨著疫情趨緩，美國計畫 11 月 8 日起向已接種新冠疫苗的外國遊客敞開大門，白宮官員透露，這項入境規則將適用於接種經 FDA 授權或 WHO 緊急使用清單疫苗的境外人士。

開放國境消息令航空公司鬆一口氣，航空股開盤跳空開高，美國航空 (AAL-US) 漲 2.6％，達美航空 (DAL-US) 漲 1.9％，西南航空 (LUV-US) 漲 1.5％。

個股消息面，受惠於投行業務的爆炸性表現，高盛 (GS-US) 也加入大摩 (MS-US)、美銀 (BAC-US) 等華爾街同業行列，在周五公布優異財報表現，其 Q3 純益大增 60%，營收也優於市場預期，開盤漲逾 2%。

截至台北時間周五 (15 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 216.96 點或 0.62%，暫報 34129.52 點

那斯達克綜合指數上漲 39.43 點或 0.27%，暫報 14862.86 點

標普 500 指數上漲 19.37 點或 0.44%，暫報 4457.63 點

費半上漲 13.83 點或 0.42%，暫報 3305.07 點

台積電 ADR 上漲 1.43% 至每股 114.17 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.565%

紐約輕原油上漲 1.09％ 至每桶 82.20 美元

布蘭特原油上漲 1.01% 至每桶 84.85 美元

黃金下跌 1.54% 至每盎司 1770.20 美元

美元指數上漲至 94.015

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 14.91％，至 20.48 美元。

為了騰出更多時間進行太空飛行測試，維珍銀河宣布將推出商業太空飛行服務的時間延後至 2022 年第 4 季。

美國鋁業 (AA-US) 早盤上漲 6.05％，至 51.54 美元。

受鋁價飆升與需求推動，美鋁周四公布 Q3 營收年增 31%，至 31.1 億美元，純益達 3.37 億美元，與去年相比由虧轉盈，該公司還宣布一項規模 5 億美元的庫藏股計畫，且時隔 5 年後宣布向股東派發股息，

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 1.87％，至 338.10 美元。

美國食品藥物管理局 (FDA) 專家小組周四表決後，建議批准美國 65 歲以上與高風險族群在接種 2 劑疫苗後，追加施打莫德納 Covid-19 疫苗的加強針。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月零售銷售年增率報 13.9％，前值 15.1%

美國 9 月零售銷售月增率報 0.7％，預期 - 0.2%，前值自 0.7% 上修至 0.9%

美國 9 月零售銷售意外成長 (圖：Zerohedge)

紐約 Fed 10 月製造業指數報 19.8，預期 25.0，前值 34.3

台北時間 22:00 公布美國 10 月密大消費者信心初值，預期 73.5，前值 72.8

華爾街分析：

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 利率策略主管 Richard McGuire 預計，通膨飆升情況將逐漸消退，因為高昂的物價將促使消費者減少支出。

摩根大通 (JP Morgan) 資產管理策略師 Hugh Gimber 不同意停滯性通膨的說法，他看好與經濟成長相關的價值股，認為強勁的消費者資產負債表、企業投資反彈以及健康的就業市場正在支撐經濟。