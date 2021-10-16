女股神：迷因股是恐龍級！我一點興趣都沒有

週五 (15 日) 《彭博社》報導，有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 發表她對迷因股的觀點。

伍德參加 2021 年 CFA 協會澳洲投資會議上時表示，投資者低估一些科技公司可能出現指數級的增長，Ark 正在尋找新的尖牙股 FAANG。

GameStop 與 AMC 等迷因股今年股價狂飆，許多專家都警告相關族群已炒過頭，慎防崩盤風險。

而女股神旗下基金曾建倉買入 Robinhood，對此，她表示：「人們可能認為我們擁有或曾經擁有的迷因股只有 Robinhood，但大多數的迷因股皆『恐龍級』般過時。」

伍德旗下規模達 197 億美元旗艦基金「方舟創新 ETF」（ARK Innovation ETF）是 2020 年表現最佳的美國股票型基金，今年迄今卻表現不佳，截至 9 月末的三個月裡已流出資金大約 19.7 億美元。

週五午盤截稿前，Gamestop (GME-US) 下跌 0.20%，暫報每股 183.47 美元，Robinhood (HOOD-US) 上漲 0.44%，暫報每股 41.11 美元。AMC (AMC-US) 上漲 2.89%，暫報每股 41.23 美元。

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