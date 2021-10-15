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大師兄顯靈啦 台股下週師兄弟陸續歸位 專家曝最大受惠族群!

陳建誠(永誠國際投顧)
大師兄顯靈啦 台股下週師兄弟陸續歸位 專家曝最大受惠族群!(資料來源:shutterstock)
大師兄顯靈啦 台股下週師兄弟陸續歸位 專家曝最大受惠族群!(資料來源:shutterstock)
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陳建誠永誠投顧股海大丈夫創意M31力旺愛普晶心科智原世芯長榮陽明萬海台積電聯電能耗雙控大陸限電

<權王重拳出擊 半導體類股重返榮耀>

受到台積電法說會激勵，晶圓雙雄今日帶領大盤不斷上攻，指數開高走高收最高，收 16,781.19，上漲 393.91 點 (+2.40%)，成交量 2,839.8 億元略顯不足；三大法人合計買超 300.84，其中外資貢獻 279.01 億元，而投信反而終止連 11 買，賣超 2.99 億，在期貨未平倉方面，外資再加空 1,523 口空單。就技術面來看，台股跳空收復短期均線，今日一口氣吃掉本週所有跌幅，突破 16771 的壓力點位，唯一隱憂還是在成交量方面，下週一若能再守住 16771，則短線上偏多看待。

<台積電法說會好在哪?>

<晶片荒逐漸緩解 IC 封測有望止跌回彈>

綜上所述，我比較關注的議題，還是在晶片荒方面，在法說會中，台積電對於車用晶片缺貨的影響的看法非常有趣，首先先提到，『車用晶片的供應鏈相當長也相當複雜，車用晶片缺貨的問題遠遠不是單一公司能夠左右的』，在這邊就先回應外界關於台積電挪用產能解晶片荒的說法，再來提到『但我們相信第三季已開始緩解』，這代表台積電客戶 Q3 起汽車晶片缺貨狀況已經有所紓解。

既然台積電都開金口表示汽車晶片缺貨狀況已大幅紓解，加上各大晶圓廠持續增加車用晶片產能，那麼近期因為晶片荒受傷最重的半導體族群中的 IC 封測，近期可望止跌回彈，至於晶片荒是否真的緩解，我想等 10 月營收公布即可得知，以下我選出幾檔，股價相對低檔並且是這波最大受惠的個股攻投資朋友參考。

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