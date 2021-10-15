大師兄顯靈啦 台股下週師兄弟陸續歸位 專家曝最大受惠族群!

<權王重拳出擊 半導體類股重返榮耀>

受到台積電法說會激勵，晶圓雙雄今日帶領大盤不斷上攻，指數開高走高收最高，收 16,781.19，上漲 393.91 點 (+2.40%)，成交量 2,839.8 億元略顯不足；三大法人合計買超 300.84，其中外資貢獻 279.01 億元，而投信反而終止連 11 買，賣超 2.99 億，在期貨未平倉方面，外資再加空 1,523 口空單。就技術面來看，台股跳空收復短期均線，今日一口氣吃掉本週所有跌幅，突破 16771 的壓力點位，唯一隱憂還是在成交量方面，下週一若能再守住 16771，則短線上偏多看待。

<台積電法說會好在哪?>

<晶片荒逐漸緩解 IC 封測有望止跌回彈>

綜上所述，我比較關注的議題，還是在晶片荒方面，在法說會中，台積電對於車用晶片缺貨的影響的看法非常有趣，首先先提到，『車用晶片的供應鏈相當長也相當複雜，車用晶片缺貨的問題遠遠不是單一公司能夠左右的』，在這邊就先回應外界關於台積電挪用產能解晶片荒的說法，再來提到『但我們相信第三季已開始緩解』，這代表台積電客戶 Q3 起汽車晶片缺貨狀況已經有所紓解。

既然台積電都開金口表示汽車晶片缺貨狀況已大幅紓解，加上各大晶圓廠持續增加車用晶片產能，那麼近期因為晶片荒受傷最重的半導體族群中的 IC 封測，近期可望止跌回彈，至於晶片荒是否真的緩解，我想等 10 月營收公布即可得知，以下我選出幾檔，股價相對低檔並且是這波最大受惠的個股攻投資朋友參考。

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