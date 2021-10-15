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外資最愛金控、晶圓雙雄、面板雙虎 小心期現貨不同步

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
外資最愛金控、晶圓雙雄、面板雙虎 小心期現貨不同步。(鉅亨網資料照)
外資最愛金控、晶圓雙雄、面板雙虎 小心期現貨不同步。(鉅亨網資料照)
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台股外資投信自營商三大法人金控台積電晶圓雙雄面板航運貨櫃三雄台指期

台股今 (15) 日大漲 393.91 點，以今日最高點 16781.19 作收。三大法人合計買超 300.84 億元，其中，外資掃貨 279.01 億元，最愛金控股、晶圓雙雄、面板雙虎；不過，須留意外資在台股期現貨不同步。

外資大舉加碼 279.01 億元，為連 2 買；投信小幅賣超 2.99 億元，終止連續 11 個交易日買超的態勢；自營商由連 3 賣轉為買超 24.84 億元，三大法人合計買超 300.84 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 638 口至 8174 口，其中，外資期現貨不同步，多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1523 口至 17650 口。

外資今天買超前 10 名中，就囊括了三檔金控股，新光金又以 4.7 萬張居買超之冠；國泰金、台新金也都獲外資分別青睞 2.07 萬張、1.39 萬張；而台股大漲的功臣台積電，外資則買超 3.37 萬張居亞軍；聯電買超張數也達 2.16 萬張；面板雙虎的群創 2.07 萬張、友達也有 1.31 萬張。其餘還有國泰智能電動車的 3.29 萬張、永光的 1.11 萬張、鴻海的 9324 張。

外資賣超則明顯狙擊航運股和鋼鐵股，長榮遭賣超 1.18 萬張居冠，其餘標的雖然減碼張數都未達萬張，但陽明、萬海、台驊投控都在外資賣超前 10 名之列。

台股今天在強彈收高後，技術面的 KD 指標轉為黃金交叉且開口向上，而外資也擴大積極加碼，但下周三將適逢台指期結算，要觀察外資的結算行情，若後續配合量能，有利多方續攻。

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