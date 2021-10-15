〈國票金娶安泰銀〉員工制度說不清 安泰銀工會要求1個月內三方會談

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 昨 (14) 日宣布，擬採換股方式合併，安泰銀將成為國票金 100% 持股的子公司。安泰銀工會今 (15) 日發出聲明表示，國票金有關員工制度與經營方針都說得不清楚，要求國票金、安泰銀與安泰銀工會應於一個月內展開三方會談，就員工權益方案充分討論。

國票金、安泰銀於證交所舉行重大訊息說明會時直指，「希望全體員工留任且勞動條件不變，並將有留任獎勵方案」；安泰銀工會對此表示，兩家公司本就存有不同的企業文化、管理制度和組織架構，安泰銀員工對於未來經營方針尚不了解，資方不能僅用「全部留任」一句話含糊地帶過；假設安泰銀員工在被併入國票金後有職場不適應的問題，不該只能「含淚」自行離職。

安泰銀工會表示，該工會與安泰銀行於今 (2021) 年 7 月 1 日簽訂團體協約。其中第 16 條約定，甲方發生金融機構合併事項時，應事先與乙方妥善協商員工權益事項；且主管機關金管會昨日已表達本併購案將做適法性審查。因此，無論本併購案是採金融機構合併法，或金融控股公司法第 26 條股權轉讓或金控投資管理辦法的規定，該工會都強烈希望金管會必須將員工權益保障要同時列入最優先考量。

安泰銀工會要求，國票金、安泰銀和工會應秉持團體協約第 16 條的精神，盡速地在一個月內展開三方會談，就未來經營方向、員工權益方案等做出充分討論。工會將以捍衛全體員工權益、尊重員工選擇為前提，若未能有妥善地處理，不排除經過會員大會決議後採取任何方式因應此一併購案。