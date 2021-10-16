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〈熱門股〉合一、藥華藥新藥開發報捷 周漲近3成

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈熱門股〉合一、藥華藥新藥開發報捷 雙雙周漲近3成。(圖:AFP)
〈熱門股〉合一、藥華藥新藥開發報捷 雙雙周漲近3成。(圖:AFP)
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合一藥華藥pv新藥藥證

生技廠新藥開發報捷，合一 (4743-TW) 旗下治療糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101，有機會在美國以醫材產品上市，本周股價連日走強，寫近 3 個月高點，周漲 27.3%；藥華藥 (6446-TW) 治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥，獲韓國藥證，股價也重回月線，周漲 24.5%。

合一接獲美國食藥局 (FDA) 通知受理 ON101 醫材 510(k) 申請，有機會明年第二季完成審查，若順利取得藥證，ON101 有機會在美國以醫材上市，大幅縮進入美國市場的時程。

不過，合一仍在美國執行第二個三期臨床試驗，預計明年下半年收完 208 位病患、2023 年上半年完成三期，後續一旦 ON101 拿到美國新藥藥證，醫材項目將會停止銷售。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥、商品名 Besremi，今日獲韓國食藥部 (MFDS) 核准上市許可，是繼歐盟、台灣、瑞士及以色列後，再取得海外藥證。

藥華藥指出，韓國約有 5000 名 PV 病患，其中 3500 人接受治療，過去僅有二線用藥 Jakavi，隨著旗下新藥拿到韓國藥證，成為韓國首個核准治療 PV 第一線用藥，此外，韓國與台灣醫療保險雷同，享有全民健保，後續將會申請韓國健保給付。

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