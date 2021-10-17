〈觀察〉銀行搶理財商機 強化線上平台服務功能

銀行搶財富管理商機，除了強化實體通路理專戰力外，也搭上疫情需求趨勢，將觸角延伸至線上平台鎖定海內外股債市場，透過網路銀行下單服務讓投資人可隨時線上申購、下單，藉此擴張投資客群，搶佔財管市占率。

在資金行情與低利率環境催化下，推升全球股債多頭行情，看準國人投資意願踴躍，銀行除了既有的台股投資外，也搶進海外股債市場，結合線上投資的便利性爭取投資人青睞。

以兆豐銀行為例，近年來積極擴展消金業務，繼先前推出的美股、港股線上交易後，近期再將目標鎖定債券市場，推出海外債券線上交易功能，讓投資人輕鬆線上申購，滿足客戶不同的投資理財需求。

而永豐銀的數位品牌 DAWHO 除了有消費、儲蓄等功能外，新版的 APP 則整合證券功能，讓用戶可綁定數位帳戶作為交割戶。

銀行主管表示，線上投資平台可擺脫實體通路時間與空間限制，多元化的投資商品，讓投資操作相對有彈性，對於偏愛線上與數位操作的年輕人也有一定程度的吸引力，有助於銀行培養與擴張消金客戶規模。

而從數據來看，線上投資平台確實也頗受市場歡迎，以兆豐銀行來說，近兩年來，外國債券申購人數增加超過 1 倍，申購金額年平均增幅也超過 3 成以上，其中又以 50 到 70 歲的熟女客戶為大宗。

另外，永豐銀行「大戶 DAWHO」在功能優化的加持下也帶動用戶持續成長，統計至今年上半年，綁定大戶投的用戶已超過 10.5 萬戶，至於 DAWHO APP 用戶也較去年下半增加 1 成，使用 APP 轉帳相關功能的次數也有 1.7 倍的增幅，顯示市場對於數位交易接受度有逐漸增加的趨勢。