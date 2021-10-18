【袁志峰專欄】恒指走勢改善，回調是買入良機

今日推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $87.80

1) 股市前景

周五港股回升，3 大主要股指皆以全日高位收市，大市成交創近一個月新高，同時南向資金淨流入顯著減少，反映港股見底回升的推手已從內地資金轉為本地及海外資金為主。筆者看好港股 10 月表現，回調是買入機會。今日公布的中國三季度 GDP 將確認經濟增長放緩，周期性股份可能受壓。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。今年以來股價跌 6.7%，表現與大市同步。今年上半年新業務價值達 18.14 億美元，同比增加 22%，新業務價值利潤率上升 4.2 個百分點至 59.0%。今年 6 月公布以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。維持買入建議，目標價 100 元，止損價 85 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 224 點後急挫，最多曾倒跌 33 點，隨後急升，午後穩中向好，以全日高位收市，收報 25331 點，升 368 點或 1.5%。成交額按日增 31% 至 1796 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 2 億元，包括淨買入約 4 億元比亞迪 (1211) 及 3 億元美團 (3690) 股份，淨賣出 5 億元騰訊 (700) 及 2 億元小米 (1810) 股份。10 月以來淨買入 68 億元，9 月淨買入 181 億元。全周計，恒指升 2.0%。

藍籌股 38 升 19 跌 3 持平。吉利汽車 (175) 及比亞迪 (1211) 升逾 7%，為升幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及信義光能 (968) 升逾 6%。李寧 (2331)、創科實業 (669)、美團 (3690) 及海底撈 (6862) 升逾 4%。舜宇光學 (2382) 升逾 3%。滙豐 (5)、恒生銀行 (11) 及中銀香港 (2388) 升逾 2%。石藥集團 (1093)、中國海外發展 (688) 及百威亞太 (1876) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。銀河娛樂和 (27) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。華潤置地 (1109) 跌近 2%。

恒生科指升 1.9%，收報 6318 點，成份股 24 升 5 跌 1 持平。大型科技股全線上揚，騰訊 (700) 及快手 (1024) 升逾 2%。美團 (3690)、京東 (9618) 及百度 (9888) 升 3%-4%。海爾智家 (6690) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。金蝶國際 (268) 升 4%。ASM 太平洋 (522) 及華虹半導體 (1347) 升逾 3% 及 2%。金山軟件 (3888)、聯想 (992) 及攜程 (9961) 升逾 2%。阿里健康 (241) 跌逾 2%，為表現最差成份股。同程藝龍 (780) 跌近 2%。全周計，恒生科指升 1.8%。

板塊方面，教育、汽車、光伏、風電、有色金屬、遊戲、手機零件、家電及本地銀行股跑赢大市，漲幅居前。中教控股 (839) 及中國東方教育 (667) 漲逾 17%，新東方 (9901) 及宇華教育 (6169) 升逾 7%。長城汽車 (2333) 及東風汽車 (489) 升逾 7% 及 5%。協鑫新能源 (451)、褔萊特玻璃 (9865) 及信義光能 (968) 升 6%-9%。龍源電力 (916) 及新天綠色能源 (956) 升 7% 及 5%。紫金礦業 (2899) 及江西銅業 (358) 升逾 7% 及 6%。創夢天地 (1119) 升逾 9%，心動公司 (2400) 及中手游 (302) 升逾 3%。

航運、煤炭、水泥及內房股逆市下跌，跌幅居前。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 9% 及 7%。中煤能源 (1898) 跌近 10%，中國神華 (1088) 及兗州煤業 (1171) 跌逾 2%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 跌 3%-4%。萬科企業 (2202) 及立成光集團 (3380) 跌逾 2%。

周五上証指數小幅低開，早段曾跌 0.4%，隨後輾轉上揚，午後最多曾升 0.6%，尾市回軟，收報 3572.37 點，升 0.4%。深証成指升 0.5%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 9900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 27 億元，10 月以來淨賣出 11 億元，9 月淨買入 305 億元。全周計，上証指數跌 0.6%，深証成指基本持平。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國商務部公布，9 月份整體零售銷售增加 0.7%，遠超經濟師預期減少 0.2%，8 月份增長亦向上修訂至 0.9%，上月扣除汽車的銷售增加 0.8%，也優於預期升 0.5%。(信報)

美國政府由 11 月 8 日起放寬旅遊限制，容許完成接種新冠疫苗的外國人士免檢疫入境，結束去年 3 月起實施的封關措施。(信報)

4) 個股訊息

紫金礦業 (2899) 公布，今年第三季歸屬股東淨利潤為 46.53 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年上升 1.16 倍。期內，營業收入 591.1 億元，按年增長 25%。今年首三季，歸屬股東淨利潤為 113.02 億元，按年增長 1.47 倍。(信報)

眾安在綫 (6060) 公布，今年首 9 個月所獲得的原保險保費收入總額約 158.02 億元人民幣，按年增長 41.75%。(信報)

旭輝永升 (1995) 公布，以 6.96 億元人民幣向紅星美凱龍及其控股股東車建興等，收購星悅物業業務 80% 權益，完成後星悅將成為集團間接非全資附屬公司，並併表入旭輝永升。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK