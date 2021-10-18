香港首度引進A股MSCI指數期貨 今掛牌上市

週一 (18 日) MSCI 中國 A 50 互聯互通指數期貨正式於香港市場開始交易，這是港交所(388-HK) 首度引進以 A 股為成分股的 MSCI 指數期貨。MSCI 中國 A50 互聯互通指數期貨開盤微跌 0.11%，報 2735.2 點。

港交所推出 A 股指數期貨主要有三點，首先在香港推出 A 股指數期貨，可使外資在投資 A 股的風險管理產品更加多元。而 MSCI 中國 A50 互聯互通指數期貨內所涵蓋的產業更均衡，提升了新能源、醫藥等產業的比重，更接近公開募集基金等法人的持股組成。

港交所認為新的 A50 指數期貨有機會在核心資產配置、風險管理和改善持股市值等方面，幫助投資人作出更精準的投資決策。此外數據顯示，目前超過 90% 的外資透過互聯互通機制參與 A 股投資，MSCI 中國 A50 互聯互通指數期貨合約可為外資提供新的管理 A 股投資組合風險工具。

第二，香港推出 A 股指數期貨，有利於進一步吸引長投法人的資金配置。與其他離岸市場相比，香港市場與中國市場的關係更緊密，法人在香港進行 A 股指數期貨交易，可有效地對沖定價風險，也可讓更多長線資金流入中國市場，提升 A 股在國際市場上的影響力與競爭力。

第三，港交所推出 A 股指數期貨，有利於鞏固香港國際金融中心地位。一方面，香港資本市場在中國資本市場擴大雙向開放、支援中國企業融資發展和引進外資法人等方面扮演者灘頭堡的角色。香港推出 A 股指數期貨是擴大供應金融期貨國際化種類的新政，也是幫助香港發展成為亞洲頂尖衍生產品交易中心的重要策略。

另一方面，香港推出 A 股指數期貨可提升外資進行 A 股風險管理的便利性，進一步強化香港風險管理中心的地位。