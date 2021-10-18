〈陸港盤後〉能源、博奕齊揚 恒指順利由黑翻紅

美股上周五四大指數全數上揚，不過這個利多並未給 A 股帶來太多刺激，周一 (18 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，深證與創業板走勢較為疲弱，早盤一度下挫逾 1%。

午盤後，由於白酒類股出現回檔，上證應聲翻黑，但煤炭、電力類股重回漲勢，創業板指衝高翻紅，深證跌幅漸漸進縮小。

今日滬深兩市成交量能重回兆元水準，達人民幣 1 兆元，較前一個交易日增加人民幣 133 億元。

港股方面，今日指數走勢大洗三暖溫，早盤受到美股上周五上揚的激勵而開高，不過 A 股走勢疲弱，再加上中國第三季 GDP 數據不如預期，影響市場情緒，指數保持在低檔震盪。

午盤後，恒指更進一步探底，直到接近 25000 點位置時買盤出籠，拉抬恒指急升翻紅。而油價持續走揚，能源類股依舊扮演市場人氣指標，中石油 (857-HK) 上漲 1.5%、中海油 (883-HK) 上揚 1.4%、中石化 (386-HK) 上漲 1%。

另一方面，博奕類股也應聲反彈，主要網科股同樣一反早盤疲態，均對指數的拉升有所貢獻。

截至收盤，上證綜指小跌 0.12%，報 3568.14 點；科創 50 指數下跌 0.78%，報 1352.57 點；深證成指下滑 0.46%，報 14350.02 點；創業板指略收在平盤之上，報 3276.48 點。

恒生指數上揚 0.31%，報 25409.75 點、恒生科技指數小漲 0.08%，報 6324.27 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 80.18 億元，其中滬股通賣超人民幣 62.1 億元，深股通賣超人民幣 18.08 億元。

法人觀點

中金公司認為，A 股整體可能仍處於區間震盪、類股輪動較快速的格局。建議保持前期資產均衡配置。而上游原物料價格已有部份來到高點，因此持股配置逐步從中上游往中下游產業開始調整。

中期來看，偏成長的風格的類股仍是重要的方向，而前期預期較為悲觀且跌幅較大的消費成長類股可能已漸漸進入調整尾聲，建議自下而上擇優佈局。

