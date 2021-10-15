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房市降溫 上海進行土地拍賣平均溢價率不到3.5%

鉅亨網新聞中心
房市降溫 上海進行土地拍賣平均溢價率不到3.5%(圖片:AFP)
房市降溫 上海進行土地拍賣平均溢價率不到3.5%(圖片:AFP)
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中國土地上海開發商人民幣長三角

周五 (15 日) 陸媒報導指出，上海市政府公布土地拍賣結果，在這次土地拍賣中共有 41 筆土塊成交，總價約人民幣 538 億元，平均溢價率 3.35%，與去年動輒雙位數的溢價率相比明顯降溫。

業內人士指出，受到中國房市回檔，以及中國政府「三道紅線」的房市政策打壓下，對已不易取得金流的開發商而言運用資金需更加謹慎，這使上海第二批集中土地拍賣熱度已明顯下滑，但大致上還算平穩。

他們一致認為土地市場降溫主要是開發商資金壓力影響，銀行貸款緊縮、開發商資金調度壓力變大、再加上原本融資管道遭限制等均增加開發商買地的困難度。因此開發商對土地的積極性受到抑制，買土地更趨向理性。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

這次拍賣的 41 筆土地中，有 18 筆是一般住宅用地，成交金額為人民幣 450 億元，平均溢價率為 3.87%，當中有 9 筆土地以底價成交。

參與此次競拍的開發商表示，近期公司對土地拍賣的態度變得更嚴謹，只參與市場安全度相對較高的城市，如長三角區域是重點區域。

該開發商稱，中國土地市場已經趨冷，但上海的土地市場仍算相對平穩，熱門土地的競爭仍較大，證明好的地段是不缺買家。
 

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