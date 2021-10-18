陸股擺脫政策緊箍咒反彈 法人看好Q4大型股重掌多頭

陸股擺脫政策面干擾 9 月漲幅跑贏台、港股，法人認為，進入第四季後陸股將再度由週期性產業為主的中小型股，轉趨大型股及跌深的大型消費類股引領盤勢多頭。

根據統計，滬深 300 指數 9 月來反彈 2.8%，優於同期港股下跌 - 3.32%、台股下挫 - 6.53%。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，陸股第二季以來由中小型股急起直追，大型股則有監管干擾，讓代表大型股的滬深 300 指數，與中小型企業為主的中證 500 指數出現交叉走勢。

許智洋進一步指出，中小型股當中的週期性產業如工業、原物料等占比較高，預計可望隨景氣復甦的反彈達到滿足點，預估資金可望轉進大型股，而先前面臨高估值及監管問題導致股價修正的消費類股，相對具備反彈契機。

許智洋認為，政策面勢必影響短期陸股信心層面，但並非各產業生產都受影響，例如耗能較低的食品、醫藥、白酒、家具等行業影響不大，較有機會吸引資金挹注，此外，清潔能源包括新能源車、光伏、風電長期成長潛力也將更加確立。

許智洋表示，大型消費族群的利空已反映在股價走勢，資金有開始回流大型股的跡象，預估隨著第四季消費旺季來臨，可望推升大型消費類股上漲機會。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，在未來重點觀察指標要多留意中國限電措施帶來的後續影響、經濟復甦下全球通膨升溫數據變化，以及美國政府債務上限問題，將會是牽動第四季金融市場的關鍵。

展望第四季走勢，瀚亞投資指出，從基本面與經濟成長力道來看，整體金融市場前景依舊樂觀，將謹慎觀察短期中國和美國帶來的市場變數。