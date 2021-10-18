股市高檔震盪 可用高收益債增添攻防力

美國聯準會 (Fed) 減債與升息腳步漸近，市場亦審慎評估商品價格上揚和供應鏈瓶頸影響的通膨前景，導致美股近期出現高檔震盪。不過，以累積息收報酬為主的高收益債市表現卻相對耐震。柏瑞投信表示，受惠成熟國家經濟持續復甦、以及能源與商品行情帶旺的新興市場企業營運向好，全球高收益債 * 後市潛力仍然可期，中長期投資人可配置高收益債增添投組攻防力。

柏瑞投信指出，美國經濟復甦狀態穩健、Fed 貨幣政策將逐步正常化，可望帶動市場回歸常態運作，同時幫助全球高收益債的發債企業基本面持續提升。此外，企業獲利增長、信用體質改善、國際油價持穩高位，也有利於高收益債市的違約率持續下滑。

高收益債違約率可望維持下降趨勢

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人劉文茵表示，由於高收益債企業財報亮眼，帶動美國高收益債違約率持續下探，維持在歷史相對低點。此外，高收益債的回復率 (recovery rate) 也自去年低位逐步上升，距長期均值 39.6% 不遠，預期在企業獲利強勁增長下，第 4 季料將持續改善。

另方面，若以 2013 年縮減購債經驗來看，全球高收益債的報酬續航力十分不錯 (圖一)，尤其適合當前貨幣政策邁向正常化的布局資產。此外，全球高收益債指數 * 的殖利率仍有 5%，追逐收益資金的湧入不但有利企業順利再融資、改善中長期債務結構，也帶動初級債市保持高熱度，進而助攻報酬潛力。

中國房企對全球高收益債市影響甚微

根據 Bloomberg 統計，企業持續趁低利率、在投資人追逐收益與風險情緒尚未消退之際，仍積極發債，10 月第一週的高收益債發債金額達 48 億美元，且均獲市場數倍超額認購。

此外，柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人劉文茵指出，雖然近期中國房企債務問題引起市場擔憂，但全球高收益債指數 * 的中國占比僅不到 2%，相較之下曝險程度也較為可控。

雖然高收益債利差最近因消息面拖累而擴大，反倒提供中長期投資人一個進場布局良機。全球高收益債 * 信用利差目前為 395，距近五年低位的 310，預期仍有收斂空間。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立於 2008 年 8 月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、QE 退場等利空考驗的全球高收益債券基金。由於不限縮特定高收益債種的投資策略亦幫助基金受惠於能源、原物料與消費產業的景氣復甦行情。

本基金以成熟國家高收益債為主、新興市場為輔，高廣度的布局全球收益機會的策略，不但廣納復甦題材，同時亦搭配專業團隊的研究實力管控風險，秉持基本面分析的擇債、維持投組中性存續期、並聚焦於美元債種。攻守兼備的投組配置，即使近年來面對疫情反覆、美債殖利率走升，本基金美元級別截至 2021 年 9 月 30 日，表現仍優於同類型平均、且位居同類型第 1 四分位 (表一)。惟上述配置仍會隨市況而調整，且須留意高收益債市仍有相關風險。

圖一、2013 年減債經驗，全球高收益債展現續航力 (非本基金報酬)

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信，統計期間自 Fed 縮減 QE(2013/12/31~2014/10/31)。縮減後升息時期 (2015/12/31-2017/9/30)，全球高收益債係採用 ICE 美銀美林全球高收益債指數。本圖僅為市場概況，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來收益之保證。此指數亦非基金之績效指標。高收益債仍有相關投資風險，投資前請審慎評估。

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/9/30，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為投信投顧公會分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。美元 A 級別成立日：2016/1/27。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險，投資前請審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110355)