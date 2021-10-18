【普徠仕觀點】投資週報20211018

美國市場

經濟數據助股市繼續上漲

在一些強勁的經濟訊號和意外的正盈餘數字幫助下，美國股市延續前週漲勢繼續上漲，標準普爾中型 400 指數表現優於大盤，並在 10/15(上週五) 的歷史盤中高點附近短暫下跌約 0.1%，由於長期債券殖利率下降，小型房地產板塊在標準普爾 500 指數中表現最好，另外特斯拉振奮了非必需消費品類股，而受傳統媒體供應商下滑拖累，通信服務類股表現落後。

上週初股市下跌，普徠仕交易員觀察到，有鑑於近期對能源價格上漲的關注以及供應鏈中斷帶來的持續壓力，阻力最小的路徑似乎仍為下行，全球油價繼續攀升至三年多來的最高水平，部分原因是由於歐洲供應短缺，公用事業和其他公司將從天然氣轉向石油的預期推高，供應鏈問題繼續成為頭條新聞，零售商在假期前發出警告並掙扎著想辦法填滿貨架，而由於半導體晶片短缺，蘋果降低了對 iPhone 銷售的預期。

在最近新冠病毒病例減少後，白宮宣布放寬邊境管制，航空公司和遊輪股票上漲。在美國商務部報告稱，9 月份零售銷售超出預期，成長 0.7%，儘管部分成長是由於價格上漲，但華爾街的漲勢持續到了上週五，事實上，即使消費者打開錢包，他們仍然保持警惕。密西根大學 10 月份消費者信心初步指標回落至多年低點，低於預期的小幅上漲。

由於投資者評估了最新的通膨數據和美聯儲 9 月政策會議的紀要，美國公債殖利率曲線在上週的大部分時間裡趨於平緩。根據普徠仕交易員稱，人們預期美國聯準會將採取更快速的政策應對措施以對抗通膨壓力，使短期殖利率攀升。

高收益債券交易量略顯清淡，但因通膨數據令人欣慰使廣泛的風險市場走強。普徠仕交易員指出，隨著銀行盈餘超出預期，投資者情緒有所改善，積極的經濟數據似乎蓋過了持續的通膨和供應鏈斷鏈的擔憂。

歐洲市場

歐洲股市因為對經濟持續復甦及企業獲利強勁的樂觀情緒而上漲。泛歐 STOXX 600 指數上漲 2.65%，法國 CAC 40 指數上漲 2.55%，德國 Xetra DAX 指數上漲 2.51%，意大利富時 MIB 指數上漲 1.68%，英國富時 100 指數上漲 1.95%。歐元區核心債券殖利率經歷上週震盪後收低。由於擔心通膨升溫、殖利率上升，及擔心歐洲央行可能因過於激烈地升息而犯下政策錯誤，高品質政府公債在上週晚些時候的需求有所增加，外圍歐元區債券殖利率大致跟隨核心市場表示，英國公債殖利率也是如此。

儘管英國經濟已恢復到接近疫情大流行之前的水準，但與大流行之前相比，GDP 成長率仍較若沒有疫情而持續成長的水準低了 5%。隨著新冠病毒對德國的影響減弱，經濟狀況將在年底前改善，經濟經構把對 2022 年的 GDP 成長率預測從 3.9% 大幅上調至 4.8%。

中國市場

中國股市在本週的 GDP 季度報告之前，上週幾乎沒有變化，滬深 300 指數小漲 0.3%，上證指數下跌 0.6%。國務院總理李克強在上週表示，中國經濟成長在第三季放緩，但沒有詳細說明理由。

隨著寒冷的天氣席捲中國大部分地區，發電廠爭相囤積煤炭，導致燃料價格創下歷史新高，投資人對日益加深的能源危機感到震驚。石油和天然氣價格也飆升至多年高位，也讓作為能源淨進口國的中國感到不安，並引發了人們對冬天電力短缺的擔憂。由於中國官方公布的 9 月份生產者物價指數較去年同期上漲 10.7%—這是自 1996 年政府開始編制數據以來的最大漲幅，中國官員被迫在支持經濟和進一步推升生產價格之間做出選擇；中國 9 月份的出口出奇強勁，然而在北京對地方政府融資平台發行的房地產和債務進行嚴格控制下，銀行貸款成長低於預期，且出現更廣泛的信貸成長放緩。疲軟的經濟數據恰逢中國一些主要房地產開發商發布疲弱的預售數據。

儘管對中國房地產行業持續擔憂，但央行一位官員表示，恒大集團債務問題對銀行整體的風險應可控，曝險有限。然而，上週中型開發商新力控股表示，它繼續與貸方就到期的債息支付進行談判；另一家開發商當代置業 (中國) 正在尋求債權人同意推遲支付債息；背負超過 3,000 億美元負債的恒大，在 9 月份錯過了另外兩筆債息支付後，10/11(上週一)未能支付到期的三筆近 1.5 億美元的票息。根據 Refinitiv 的數據顯示，該集團 2022 年至少有 923 億美元的債息需要償還。

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