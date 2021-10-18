紐西蘭通膨高於預期 紐元上漲、債券殖利率攀高

紐西蘭第三季通膨率超預期，升至十年來最高，強化央行升息預期，帶動債券殖利率攀高及貨幣升值。

紐西蘭元周一 (18 日) 上漲 0.14% 至 0.7082 美元，此前短暫測試了 0.7105 的阻力位，此前當局公布，第 3 季 CPI 年增率，由第二季的 3.3% 升至 4.9%，經濟學家預期為 4.2%。季增率上漲 2.2%，預期中值為 1.5%。

紐西蘭央行本月早些時候上調官方現金利率，尋求將通膨率維持在 1-3% 目標區間中點附近。央行暗示，供應鏈問題及勞動力短缺引發價格壓力，未來還可能繼續升息。

與此同時，紐西蘭最大城市奧克蘭已因疫情封鎖了兩個月，對生產活動也造成影響。

通膨報告發布後，10 年期紐西蘭公債殖利率漲 11 個基點至 2.39%，為 2019 年 1 月以來最高水準。

摩根大通 (JPMorgan) 澳洲與紐西蘭首席經濟學家 Ben Jarman 表示，預計紐西蘭央行在接下來的兩次會議上都會升息，以使利率正常化。

ANZ 駐奧克蘭首席經濟學家 Sharon Zollner 認為，就利率市場來說，問題已經不在紐西蘭央行是否繼續升息，而是會升到哪裡。