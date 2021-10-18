〈台幣〉閃見27字頭 量縮連4升收28.015元

新台幣兌美元匯率今 (18) 日早盤在熱錢回流下，升破 28 元整數關卡，出口商同步拋匯，激勵匯價一度衝上 27.982 元，不過，台股終場翻黑下挫，台幣午後升幅隨之收斂，終場收在 28.015 元，升 1.2 分，為連 4 升，並攀上逾一周高點，台北及元太外匯市場總成交值縮至 13.07 億美元。

匯市全日交投偏淡，外資有買有賣，部分出口商也進場拋匯，推升新台幣兌美元匯率見到 27 字頭，最高來到 27.982 元，升值 4.5 分，不過，受到進口商及散戶進場影響，匯價升幅逐漸縮小。

新台幣匯率終場以 28.015 元作收，升值 1.2 分，連續 4 個交易日走揚，並創下逾一周新高，台北外匯市場成交值 9.29 億美元，元太外匯市場成交值 3.78 億美元。

台股今天由塑化、紡織等傳產股領軍上攻，一度收復月線，但航運股湧現賣壓，電子股也軟腳，終場指數翻黑下跌 75 點，收在 16705 點，外資持續買超 32 億元，為連 3 買，累計近 3 個交易日買超 346 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.16%，亞幣普遍疲軟，韓元貶值 0.44% 最重，歐元、日圓

新加坡幣均貶值 0.16-0.17%，人民幣也貶 0.07%，新台幣則逆勢升值 0.04%。