雄獅超前布局鐵道旅遊 拚打造觀光列車國家隊

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (18) 日指出，全新修復後的藍皮解憂號觀光列車重新啟航，由雄獅獨家經營販售紀念套並包裝團體行程，將串連屏東、台東等旅遊資源，全力拓展鐵道國旅市場，並為疫情後的國際客來台觀光提前布局。

雄獅董事總經理黃信川說明，藍皮解憂號觀光列車不是賣一張車票，而是生活與文化的探索，以及一連串故事體驗，未來雄獅將進一步落實樞紐 Hub 概念，於枋寮打造藍皮意象館，作為旅遊資訊服務站、展演場所和伴手禮商店。

黃信川進一步表示，台灣擁有世界唯一的環島鐵道，全長 1,065 公里、行經 241 個大小車站，串連起各鄉鎮的交通運輸和文化發展，是相當有特色的觀光賣點，將與各界攜手打造出台灣的觀光列車國家隊，與世界各大知名列車接軌。

台鐵局以不同定位的觀光車輛來推動國內鐵道觀光旅遊，其中，鳴日號美學觀光列車今年初跨年開始營運，廣受好評，此次推出的藍皮解憂號觀光列車，定位在懷舊、解憂平價輕行，而預計明年推出的山嵐號和海風號觀光列車，則定位為下午茶服務平價奢華輕旅行。

此外，雄獅表示，為擴大宣傳台灣鐵道觀光，藍皮解憂號觀光列車將透過豐趣科技串連橫跨 10 個國家、超過 20 個海外旅遊電商網站，於海外進行列車票券的分銷與推廣。

受到日前爆發本土疫情衝擊，雄獅前三季合併營收 11.81 億元，年減 79%。