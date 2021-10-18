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日月光攜張媽媽慈善基金會、佛光山 啟動急難救助城中城受災戶

鉅亨網新聞中心
日月光攜張媽媽慈善基金會、佛光山 共同啟動急難救助城中城受災戶。(鉅亨網資料照)
日月光攜張媽媽慈善基金會、佛光山 共同啟動急難救助城中城受災戶。(鉅亨網資料照)
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日月光張媽媽慈善基金會佛光山城中城受災戶急難救助

高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生火災重大事故，日月光投控 (3711-TW) 與財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會 (張媽媽慈善基金會) 展現慈悲愛心，先行捐贈 500 萬元，與佛光山共同啟動急難救助關懷服務，讓突遭變故致生活陷困的受災民眾暫時紓緩困境，期能協助災民們度過難關。

為協助緊急安置受災戶，日月光與張媽媽慈善基金會結合佛光山的慈善力量，啟動急難救助關懷服務。佛光山已於 10 月 15 日起連續三天，送餐百份至事故現場，提供警消人員、鄰里幹部與受災居民外，16 日配合高雄市政府民政局聯合豎靈，於高雄市立殯儀館進行首場超薦佛事，並將協助辦理頭七超薦佛事，使受難亡靈安息，生者得到撫慰。

提供急難救助部分，日月光將結合佛光山志工實施各項救助方案，針對受災戶及受災戶家屬現正面臨的困難，進行救助，除延續上述關懷服務，如發送慰問金給罹難家屬與傷者，關懷無居所者的緊急安置與獨居、老病長者照護關懷。

後續長期扶助的部分，張媽媽慈善基金會亦將輔導遭逢升學困難的學生並提供獎助金，如有工作需求者，經過訓練後，日月光將提供適當的就業機會。

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