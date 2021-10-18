調查：供應鏈瓶頸將拖累美國經濟 高通膨恐持續到明年

根據《華爾街日報》在本月針對經濟學家的調查顯示，高通膨將在 2022 年對美國經濟造成衝擊，因為供應鏈問題對物價構成上行壓力，並且將抑制產品出口。

報導中顯示，經濟學家如今的通膨預測，較 7 月份大幅上升，經濟學家平均預估 12 月的通膨率為 5.25%，經濟學家也預期到明年 6 月通膨才有望降至 3.4%，並在明年底進一步降至 2.6%，但是仍高於疫情前十年的平均 1.8%。

Daiwa Capital Markets America 首席經濟學家 Michael Moran 表示：「供應鏈瓶頸、勞動力市場緊張、超寬鬆貨幣財政政策，構成了這一場完美風暴。」

Visa 首席美國經濟學家 Michael Brown 也表示：「在高通膨率侵蝕消費者實際購買力的情況下，消費者支出以及 GDP 成長將受到限制。」

此外，大約有一半的受訪者認為，供應鏈瓶頸是未來 12 至 18 個月經濟成長的最大威脅，而近五分之一的受訪者指向勞動力短缺。經濟學家也預計，供應鏈問題將在明年的大部分時間裡對美國經濟造成拖累，大約 45% 的人估計，要到 2022 年下半年，供應鏈瓶頸才有望消退。

儘管美國聯準會 (Fed) 多次表明，目前所經歷的通膨只是暫時性的，不過安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 認為，通膨的過渡期，很可能會長至 1 至 2 年。

El-Erian 在接受採訪時表示：「美聯準會所說的渡期，不僅僅是幾個月或幾個季度，很可能是長達 1 到 2 年。就這一點來看，過渡的概念變得毫無意義，經濟恐怕將面臨的通膨深入系統的風險。」

他也表示，人們對通貨膨脹是什麼以及如何在整個經濟中蔓延缺乏了解。經歷過通膨時期的人正看到成本和需求推動了通膨的到來。不過他也強調，不認為停滯性的通膨是美國經濟的終點，但是如果不夠小心謹慎，就可能會成為過程的一部分。