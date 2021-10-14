美前財政部長薩默斯抨擊：Fed正忽視通膨失控的風險

據報導，美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 在週三 (13 日) 譴責，美國聯準會 (Fed) 過於關注社會問題，忽視了自 1970 年代以來的最大的通膨風險。

現任哈佛大學教授的薩默斯在一場會議中表示：「目前這一代的央行官員通過敏銳度來定義自己。他們透過對社會的關注程度來定義自己。」

薩默斯將 Fed 和其他央行企圖淡化通膨風險的論點，與前 Fed 主席 Arthur Burns 及 G. William Miller 做比較，在這兩位主席上任的 1970 年代，年度通膨率經常超過 10%。

薩默斯表示，從他職業生涯中所見到的通膨失控來看，美國正面臨更大的危險。美國勞工部公布的數據顯示，9 月整體 CPI 月增 0.4%，高於預期和 8 月的 0.3%；相較於去年同期，CPI 年增 5.4%，高於預期和 8 月的 5.3%，年增幅為 2008 年以來最大。薩默斯表示，這些數據讓他更加擔心通膨前景。

薩默斯也列舉了許多他非常擔憂的原因，包括超寬鬆的貨幣政策、飆升的房價、龐大的聯邦預算赤字和家庭儲蓄過剩。

薩默斯也表示，由於目前通膨遠高於 Fed 所設定的 2% 目標，而且當局在一年半內沒有談論加息，同時也沒有採取措施來抑制通膨，問題可能因此失控並且將難以解決。

他指責 Fed 和其他央行沒有做好抑制通膨的嚴謹政策準備。他說道：「如果真的發生，金融市場將非常震驚和痛苦。」