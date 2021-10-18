〈鴻海科技日〉劉揚偉：限電不衝擊電動車發展 反而有好的影響

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (18) 日表示，資通訊產業發展電動車，會比傳統車企有優勢，現在鴻海正在證明這一點，預期明年就有營收，2023 年則有明顯貢獻，5 年後估將達兆元規模；至於限電並不影響電動車發展，反倒可望帶來正面效益。

劉揚偉指出，傳統車廠開發電動車，會面臨軟體以及半導體的挑戰，傳統車廠機構上不是問題，但在電動化上，需要面臨如何整合軟體、半導體的問題；資通訊產業缺點是不會造車，鴻海現在要證明資通訊進入汽車產業，會比汽車進入電動車產業容易，以 Model T 電動巴士為例，目前零組件自製率已達 50%。

而鴻海攜手裕隆合資的鴻華先進以及自家的 MIH 聯盟，劉揚偉認為，是定位在平台、設計以及 IDM，鴻海提供出海口，MIH 的成員可以透過出海口或是設計平台走出去。

外界也關注鴻海電動車客戶如 Fisker 等，採用底盤平台或原型車的情況，劉揚偉表示，Fisker 有自己的設計，但若能提供更有競爭力的方案，「客戶不會不採用」。

不過，中國、歐洲各國相繼傳出能源不足導致限電危機，市場關注對電動車的影響，對此，劉揚偉表示，限電不影響電動車發展，甚至可帶來正面效益，反而可能有好的影響。

劉揚偉認為，突然限電和國家政策有關，另一個原因就是極端氣候，這也是現在全球都在擔心的事，電動車正是極端氣候問題的解決方案之一，因此不認為會有影響，限電衝擊比較大的，應該是用電量大、高汙染的產業。