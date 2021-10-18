安聯經濟學家：寬鬆浪潮會退 投資人應為波動加劇做好準備

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohammed El-Erian) 周日 (17 日) 警告，一旦聯準會開始撤出應對疫情的刺激措施，投資人應該要對市場波動劇烈預先做好準備。

El-Erian 在〈Fox News Sunday〉節目上說：「我有點擔心，當前這個低波動、和一切都在上漲的美好世界，可能隨著波動加劇而消失。」

El-Erian 表示，投資人應該意識到，目前資產的上漲，是搭著聯準會建構的巨大流動性浪潮而生，所以也要留心，浪潮會在某個時刻被打破。

對於當前的通膨，El-Erian 認為，未來將出現更多商品短缺和價格上漲，通膨率將保持在 4% 至 5% 上更長的時間。他不同意拜登政府所提，通膨只是暫時的觀點，並認為通膨高企的情況，將至少持續１年。

他說：「在情況好轉前，一切會變得更糟。」

El-Erian 指出，解決通貨膨脹、勞動力短缺和港口瓶頸的情況，將需要時間，無法在一夕之間解決。

過去幾個月來，El-Erian 一直呼籲聯準會行動，盡快縮減購債規模，並且認為，縮減購債拖延的時間愈長，市場將對聯準會有關通膨的判斷，產生更多質疑。