〈美股盤前要聞〉科技股財報登場 美股期貨漲跌互見

美國今日將公布 9 月工業生產、10 月 NAHB 房產市場指數。蘋果將召開線上特別活動，市場預期蘋果將發表 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電。美國 10 年期公債殖利率來到 1.612%。美股期貨週一 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.91%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨漲 0.19%。

1. 科技股財報本週登場

本週美國科技股將開始公布財報，包括特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)、Lam Research (LRCX-US)、Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、Snap (SNAP-US) 等都將公布財報。

另外，蘋果 (AAPL-US) 將在台北時間週二 (19 日) 凌晨 1 時召開線上特別活動，市場預期蘋果將發表 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電，並搭載新一代 M1X 晶片和 Mini LED 螢幕。

2. 臉書計劃在歐盟招聘 1 萬名員工 以推動元宇宙開發

據報導，美國社交媒體巨頭臉書 (FB-US) 計劃，在未來 5 年內於歐盟創造 10,000 個新的工作機會，以推動「元宇宙」(Metaverse) 的開發與建立。

臉書全球事務負責人 Nick Clegg 和主要產品副總裁 Javier Olivan 表示，歐洲對於臉書來說非常重要，在該地區有數千名員工，並且擁有數百萬每日使用臉書應用程式和工具的企業，而歐洲企業和經濟的成功，當中也有臉書助力 。

Clegg 和 Olivan 也表示：「在我們開始將元宇宙帶入生活之際，對專業高科技工程師的招聘是臉書最緊迫的優先事項之一。我們期待與歐盟各國政府合作，尋找合適的人和市場來推動相關進程。」

3. 英特爾 CEO：希望技術超越蘋果 贏回晶片訂單

據報導，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 在週日 (17 日) 接受採訪時表示，他仍然希望能夠贏回蘋果 (AAPL-US) 這個客戶，並認為英特爾必須要在這場晶片戰中超越蘋果技術，或是奪得蘋果的晶片代工訂單。

「蘋果決定自己打造晶片來做出好於英特爾的晶片，而且，他們做得很好。英特爾需要做的就是創造出比蘋果更優秀的晶片。隨著時間的推移，我希望能贏回他們的這部分業務，以及許多其他業務。」Gelsinger 說道。

Gelsinger 指出，要贏回蘋果，可能需要數年的時間，並提到，英特爾的另一個選擇是讓蘋果交由英特爾來進行代工。

4. 亞馬遜 AWS 執行長：未來將推出更多產品

亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務業務 (AWS) 新上任執行長賽利普斯基 (Adam Selipsky) 周五 (15 日) 接受 CNBC 訪問時表示，亞馬遜計劃未來將設計更多自研晶片，強調為客戶帶來成本效益。

賽利普斯基表示：「目前為止，我們設計幾種不同的晶片，未來還有更多晶片推出。」賽利普斯基說，AWS 最新晶片是去年推的第二代 Graviton，實際上比 x86 晶片為客戶提供額外 40% 的效能。

目前 AWS 已開發三個系列自研晶片，包括 ARM 架構 Graviton 2 CPU，可用於 AWS EC2 服務，此晶片為資料中心專用處理器，試圖挑戰英特爾資料中心市場的龍頭地位。

5. 預期心理推動買氣 比特幣持續向上反彈

比特幣價格在周末期間略微震盪之後，周一 (18 日) 延續漲勢，繼續向 6.3 萬美元扣關。

據 Coindesk 報價，比特幣價格報 61,261.39 美元，24 小時漲 0.12%。根據申報文件，資產管理公司 ProShares 計畫在周一，推出美國首個比特幣期貨 ETF，預期心理激勵市場買氣。

ProShares 上周五向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了比特幣策略 ETF 的最新招股說明書，產品將基於比特幣期貨合約，而非比特幣現貨，管理費 0.95%，將在 NYSE Arca 交易所交易，代碼為「BITO」。

目前市場關注的重要價位，包括是否能持續站上 6 萬美元以上，以及能否挑戰先前 64870 美元的紀錄高點。