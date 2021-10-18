臉書計劃在歐盟招聘1萬名員工 以推動元宇宙開發

據報導，美國社交媒體巨頭臉書 (FB-US) 計劃，在未來 5 年內於歐盟創造 10,000 個新的工作機會，以推動「元宇宙」(Metaverse) 的開發與建立。

臉書在週日 (17 日) 表示，將在歐盟各國聘僱高科技工程師，招聘目標市場包含德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、荷蘭和愛爾蘭，但是並未包含已經脫歐的英國。

臉書全球事務負責人 Nick Clegg 和主要產品副總裁 Javier Olivan 表示，歐洲對於臉書來說非常重要，在該地區有數千名員工，並且擁有數百萬每日使用臉書應用程式和工具的企業，而歐洲企業和經濟的成功，當中也有臉書助力 。

Clegg 和 Olivan 也表示：「在我們開始將元宇宙帶入生活之際，對專業高科技工程師的招聘是臉書最緊迫的優先事項之一。我們期待與歐盟各國政府合作，尋找合適的人和市場來推動相關進程。」

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 積極推動元宇宙，他最初在 7 月概述了對元宇宙的願景。消費者不僅可以在元宇宙登錄臉書平台，還可以在這個 3D 虛擬世界中生活、工作、社交和娛樂。祖克伯不久後也提出該公司進入元宇宙的第一項產品，一個虛擬會議空間。

臉書先前也曾宣布表示，將投入 5000 萬美元，來資助全球元宇宙研究機構與計畫夥伴，以確保相關產品以負責任的方式進行開發。目前元宇宙無法由任何一家公司獨立建造，就像是網路世界。元宇宙也無法在一夕之間打造，許多產品預期要在 10 到 15 年後才會問世。