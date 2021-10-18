瑞軒10月電視出貨維持高檔 全年可望優於去年

電視組裝及品牌大廠瑞軒 (2489-TW) 越南二廠產能逐步開出，加上成本受面板價格壓力降低，第三季電視及電競顯示器出貨量衝上 125 萬台，季增 25%，展望第四季，瑞軒表示，傳統旺季需求將延至本月，預期電視出貨仍將維持高檔，全年出貨也可望優於去年 430 萬台。

瑞軒今年前三季電視及電競顯示器出貨量分別達 95 萬台、100 萬台、125 萬台，其中，第三季起受惠越南二廠新產能開出激勵，出貨量逐月成長，瑞軒指出，8、9、10 月為傳統拉貨高峰，今年變化不大。

展望全年，瑞軒表示，原預期今年整體電視、顯示器出貨量將上看 500 萬台，但受限供應鏈缺料、貨運遞延影響，下修全年出貨預期，但仍可望超過去年全年的 430 萬台水準，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品全年出貨則維持原先 1000 萬個目標。

另一方面，瑞軒 2019 年投資日本 GROOVE X 跨入機器人市場，出貨也穩定成長，瑞軒統計今年前三季出貨已達 7000 萬台，超越去年全年的 6000 萬台，預期今年全年出貨將突破萬台，年增幅上看六成，但目前仍以日本為主要市場。

瑞軒 9 月在越南二廠產能開出下，單月營收攀上 24.64 億元，月增 12.3%、年增 31.4%，第三季營收 65.85 億元，季增 35.8%、年增 43.8%，單月、單季雙雙改寫 2017 年以來新高紀錄，累計前三季營收則達 159.42 億元、年增 37.8%。