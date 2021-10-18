BDI指數下滑 航運鋼鐵疲軟VS太陽能、半導體等黑馬股呼之欲出？

萬寶投顧陳子榕指出，台積電 (2330-TW) 法說讓市場按讚叫好，優異財報表現和卓越的技術領先，讓股價漂亮地站上所有均線，原本大舉賣超台積電的外資立刻認錯回補，上週五 (10/15) 外資一口氣買超 3.3 萬張，金額高達 200.5 億元，幾乎佔了當日外資買超金額的 7 成。有趣的是，外資普遍在法說之後調高台積電的目標價，最高到 1,028 元，唯獨摩根史丹利維持 580 元目標價不變，但週五買超台積電最多的也是摩根史丹利達 1.3 萬張。



關於半導體的前景市場有不少雜音，特別劍指終端需求的減緩，但台積電點出其中的盲點，那就是即便智慧手機需求下降，但是電子產品搭載晶片的含量 (silicon content) 卻在大幅上升，尤其 5G 和 HPC 帶動先進製程和特殊製程需求大增，而這正是推升台積電獲利成長的關鍵，就像總裁魏哲家所說的，台積電正在進入一個更高結構性成長區間。



預料在台積電這艘航艦帶領下，相關的供應鏈都將水漲船高，像是 EUV 光罩盒龍頭家登 (3680-TW)、獨家提供台積電晶圓級點膠機台、點膠後檢查機的萬潤 (6187-TW)、無塵室設備廠漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、濕製程設備商弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、IC 設計廠創意 (3443-TW)、IC 封測測試載板廠雍智科技 (6683-TW)、精策 (6510-TW)。



目前全球仍圍繞著通膨議題，美國 CPI 居高不下，大陸 CPI 與 PPI 的剪刀差也進一步擴大，目前預估美國聯準會在明年底前會啟動升息，而今年 11 月就會開始縮減購債，一直到明年中 QE 正式退場。對於市場資金動向，大家不必過於恐慌，因為台灣今年 GDP 預估 5.88％，基本面相當強勁，而且台股目前本益比為全球最低，高殖利率表現則僅次於英國，因此只要注意做好資金控管，布局前景明朗的績優股，就握有進可攻、退可守的優勢。



像是科技應用帶動 PCB 發展，上游銅箔材料廠金居 (8358-TW) 因 HPC 需求大增，RG 系列銅箔產品獲得英特爾 Whitley 平台指定供貨，產能持續滿載，加上國際銅價上漲及加工費調漲，已經連續六個月營收改寫新高紀錄。10/7 為大家推薦金居後，漲幅 8％，股價近日以一根長紅棒突破所有短期均線，隨著伺服器明年新一波轉換，營運動能強勁。



另外，能源危機尚未解除，大陸和印度陸續傳出缺電危機，相關的太陽能、風電族群仍有表現機會。像是 10/15 推薦的太陽能廠安集 (6477-TW)，股價當日奔漲停，現有 10％，近期股價帶量強勢，法人同步買超，第四季預期將受惠併網遞延效應，單月營收有望回到 2 億元以上水準，後續股價仍有表現。



萬寶投顧陳子榕指出，此外，最新上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 下跌 1.28％，全球主要航線運價也下滑，因此還是要提醒大家短線操作上宜先避開航運族群，等待風平浪靜。



光罩 (2338-TW) 受惠晶圓代工訂單強勁，以及業外投資獲利，光罩 9 月營收創單月新高、累計前三季營收也創同期新高，第四季產品仍有上漲空間，下半年營運將優於上半年；光罩近年積極發展 90、65 奈米高階製程，並打入台積電、美、韓大廠供應鏈，由於晶圓代工持續擴大委外，光罩產線滿載至年底，為因應強烈需求，光罩啟動 28 奈米晶圓光罩開發，預定 2023 年上半量產貢獻營收。

辛耘 (3583-TW) 受惠半導體大廠積極投資，及晶圓再生新產能逐步開出，辛耘第三季營收 12.89 億元，季增 28.7％，創單季新高；辛耘旗下自製設備、晶圓再生、設備代理三大產品線同步走強，為滿足客戶需求，辛耘擴大兩岸投資，台灣 12 吋再生晶圓年底前增加 2 萬片 / 月，大陸新廠年底前約 5～6 萬片產能開出，預估全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

旺矽 (6223-TW) 為探針卡及 LED 設備廠，受惠需求強勁，旺矽以 1,020 萬美元現金收購美國高性能工程測試探針卡廠 Celadon Systems，下半年配合垂直探針卡 (VPC) 及 LED 挑揀相關設備需求走升，營收獲利將節節攀高，全年毛利率有望優於去年；旺矽和雍智科技聯手開發微機電 (MEMS) 探針卡，成功打入聯發科 5G 手機晶片供應鏈，目前持續驗證中，預估明年開始貢獻營收。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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