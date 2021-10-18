〈房產〉永慶新加盟品牌「永義房屋」展店 訂出明年全台百店目標

永慶房產集團旗下最新加盟品牌「永義房屋」積極展店，在本月開出兩家新竹加盟店，永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀今 (18) 日指出，目前永義房屋正全台加速展店，預計到 2022 年將在全台開出 100 家店。

永慶房產集團旗下最新加盟品牌「永義房屋」繼高雄、台中與屏東後，在本月份開出兩家新竹加盟店，分別落腳竹北高鐵京宸加盟店以及關埔重劃區的關埔家樂城加盟店。據觀察，新竹房市今年正從買方市場轉變為賣方市場，永義房屋期待能透過品牌「人機合體」的特色，運用與永慶不動產同等級的科技系統，提供買賣雙方在市況的轉變中獲得最透明的資訊。

永義房屋為永慶房產集團旗下第四個加盟品牌，配備與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，並以集團 30 多年的成功經驗與資源，一加盟就與全台永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產共 1100 家加盟店進行深度聯賣，讓永義房屋一成立就擁有跨產品帶、跨區、跨品牌的豐富合作資源。

劉炳耀指出，目前永義房屋正全台加速展店，預計到 2022 年將在全台開出 100 家店。近期疫情趨緩，加上貨幣寬鬆、低利環境持續的狀況下，讓自住、長期置產族群陸續入市，新竹房市交易量也出現成長，為掌握此機會，新竹永義房屋也趁勢展店。