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電子衣櫥原來這樣用！7 款小編私藏的加分裝潢，廚房、浴室大翻身就靠它們

鉅亨網新聞中心
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電子衣櫥私藏加分裝潢廚房浴室空間設計室內設計客廳電視牆制式投影機玄關更衣室家裡穿鞋消毒衣櫃家電投影布幕不用牆面收納嵌入式居家隔間玻璃拉門暖風機單身

編輯 陳東煌｜圖片提供 穆豐空間設計有限公司、法藝設計、頤樂空間設計有限公司、奇典設計、黑晶室內設計、上陽室內設計、北鷗室內設計、樂創空間設計、乘四建築師事務所、大見室所設計工作室、璞沃 空間 / PURO SPACE、敘研設計有限公司、時雨空間設計、文儀室內裝修設計有限公司、理絲室內設計有限公司、爾聲空間設計、庵設計店、巢空間室內設計、法蘭德室內設計、THE ORIGIN 元典設計、豐聚室內設計

隨著生活習慣的改變，有些習以為常的裝潢，未必都能符合現今的實際使用，像客廳不一定要有電視牆、沙發等制式擺設，健身器材、投影機、懶骨頭也都變成客廳的新成員。以下整理了 7 款小編私藏的加分裝潢，設計師不一定會特別提到它們，但只要在玄關、客廳、廚房、更衣室與浴室，多增加這樣的聰明設計，就可以讓家裡變成令人羨慕的生活空間喔！

隨著生活習慣的改變，有些習以為常的裝潢，未必都能符合現今的實際使用，像客廳不一定要有電視牆、沙發等制式擺設，健身器材、投影機、懶骨頭也都變成客廳的新成員。以下整理了 7 款小編私藏的加分裝潢，設計師不一定會特別提到它們，但只要在玄關、客廳、廚房、更衣室與浴室，多增加這樣的聰明設計，就可以讓家裡變成令人羨慕的生活空間喔！

 

一、 穿鞋椅：玄關的安全設計

一進門除了可以規劃基本的玄關櫃、置物平台，來擺放鞋子、鑰匙、包包與悠遊卡等生活物品，穿鞋椅也是一個可以加分的選項。建議在裝潢時，就能事先將穿鞋椅的需求，納入整體的室內設計，方便一次整合玄關櫃、屏風、穿鞋椅等常見機能，視覺變得簡潔俐落。如果當初裝修沒有做到穿鞋椅，也可以在玄關落塵區，放一張高度適當的椅凳，穿脫鞋時安全又便利。

 

看更多玄關穿鞋椅。

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二、 電子衣櫥：衣物的消毒神器

自從疫情發生過後，我們已經慢慢習慣戴口罩、酒精消毒、吊掛汙衣等措施，譬如玄關、臥室的一日衣櫃，就在網路上討論十分熱烈，有許多屋主紛紛將一日衣櫃，加入裝潢清單中。不過，如果想要更有效率、更安心的殺菌，電子衣櫥或乾衣櫃，算是漸漸興起的必備家電，不僅能夠消毒、烘衣，面對潮濕的秋冬氣候，還可以避免衣物發霉、細菌滋生，減少過敏發生的機率。

 

看更多電子衣櫥。

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看更多電子衣櫥。

看更多電子衣櫥。

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三、 投影布幕：追劇的設備首選

隨著 Netflix、Disney+ 等串流平台，紛紛攻占大眾的視野，追劇、看電影變得越來越方便，許多人都會用電視來看魷魚遊戲、漫威作品，比起手機的小螢幕，電視還是有種大螢幕的爽感。除了傳統電視牆以外，投影機是不少人的視聽設備首選，不用再受限於制式的牆面設計，投影布幕後方也能維持收納機能，甚至還可以在客廳、臥室的白牆與天花板，直接投影動態畫面，躺在家裡超放鬆。

 

看更多投影布幕。

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看更多投影布幕。

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四、 嵌入式電器櫃：家電的完美收納

現在越來越多居家，會規劃開放式廚房，不僅能讓空間變得開闊，還可以提升家人間的互動，但沒有隔間遮蔽的餐廚空間，只要雜物、家電一多，視覺就容易變得凌亂，令人感到煩躁。若是家中要設計開放式廚房，建議可以選擇嵌入式電器櫃，來收納大小家電，不管是跟廚具完美結合，或是融入餐廳牆面裡，嵌入式電器櫃都能夠減少檯面的負擔，挪出更多空間來備餐，烹飪下廚不卡卡。

 

看更多嵌入式電器櫃。

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五、 防濺板：廚房的風格亮點

廚房難免會有油漬，如果不立即擦掉的話，會在牆面、廚具留下痕跡，所以大部分人都會在廚房加裝防濺板，即便烹調過程中不小心噴到，也不用害怕不好清潔，稍微擦拭就可以恢復乾淨。一般常見的廚房防濺板，都是採取烤漆玻璃材質，但近期流行的地鐵磚、持續熱門的花磚，或是光亮俐落的不鏽鋼金屬，都算是清潔起來較簡單的建材，而且還能塑造獨特的空間風格喔！

 

看更多廚房防濺板。

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看更多廚房防濺板。

看更多廚房防濺板。

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六、 玻璃拉門：透亮的隔間魔法

從近年的居家裝潢中，不難發現玻璃拉門，出現率真的是超高，最常見的就是在廚房利用玻璃拉門，來阻隔油煙飄散，或是在公共空間選擇拉門的方式，隔出一間具有穿透感的書房，讓閱讀時光不感到壓迫。門片材質的挑選上，除了一般的清玻璃以外，長虹玻璃拉門是相當熱門的款式，比方在更衣室就能藉此區隔空間，同時若隱若現的建材特性，又可以保有一定隱私。

 

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

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七、 暖風乾燥機：浴室的暖心配角

浴室是家中最潮濕的角落，而且每天都要用到，因此浴室的保養相當重要，即便當初浴室裝潢得美輪美奐，後續若沒有注意清潔除濕的話，就很容易卡垢或是發霉，長久下來會影響健康。為了避免這樣的情況發生，浴室天花板建議可以安裝暖風乾燥機，或簡稱暖風機，不只能促進空氣流通、維持乾燥，冬天洗澡也不怕著涼，甚至還可以搭配電熱毛巾架，讓惱人的黴菌從此遠離。

 

看更多浴室暖風機。

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【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

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