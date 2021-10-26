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與世隔絕的河岸透天別墅！一塵不染的純白與光，踏出慢節奏的簡約現代風

鉅亨網新聞中心
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河岸透天別墅純白簡約景觀採光視覺乾淨木質流暢弧線讓人放鬆氛圍打造大器purospace

編輯 林君逸｜圖片提供 璞沃 空間 / PURO SPACE

幽靜愜意的河岸景觀旁，座落一棟住著兩大兩小的透天別墅。設計團隊驚艷於空間的好採光與景觀優勢，於是在整體視覺上，注入乾淨無瑕的純白基底，佐以淺灰、黑與木質調，並以流暢的幾何弧線擘畫，形塑清透如詩的絕美場域，讓人沈浸在被大自然圍繞的放鬆氛圍裡。
 

與世隔絕的河岸透天別墅！一塵不染的純白與光，踏出慢節奏的簡約現代風

Home Data

  • 設計公司：璞沃 空間 / PURO SPACE
  • 設計師：劉孟驊 Roger Liu
  • 設計風格：現代風
  • 房屋狀況：新成屋 (5 年以下)
  • 空間坪數：95 / 坪
  • 居住成員：大人：2 人，小孩：2 人
  • 空間格局：四房
  • 主要建材：木地板、系統板材、磁磚、石材、特殊塗料
  • 房屋類型：透天別墅

 

小編帶你看好宅

幽靜愜意的河岸景觀旁，座落一棟住著兩大兩小的透天別墅。設計團隊驚艷於空間的好採光與景觀優勢，於是在整體視覺上，注入乾淨無瑕的純白基底，佐以淺灰、黑與木質調，並以流暢的幾何弧線擘畫，形塑清透如詩的絕美場域，讓人沈浸在被大自然圍繞的放鬆氛圍裡。

原本一樓的車庫空間過大，造成閒置且浪費，設計團隊重整規劃，將玄關的廊道入口整合在內，並改造車庫樣貌，在一片白淨透亮的背景裡，運用圓弧線條描繪有如當代藝廊的展示平台，呈現屋主愛車的高雅層級。循著後院透出的綠意來到玄關廊道，中央精心打造一個衣帽間，讓全家暫置平日常穿的大衣與鞋帽，維持乾淨清爽的環境。

二樓是採開放式的公領域，是作為家人們互動交流的核心場域，設計團隊將半高的電視牆轉向置於中央，並連結中島吧台和餐桌，形塑流暢的生活動線。客廳選擇斜面的天花設計，打造挑高的空間尺度，搭襯具手感溫度的特殊塗料，更顯悠閒的度假氣息。餐廚區域則轉以木質天花，在暖心視覺裡，懸掛充滿變化性的圓弧燈具，建立起輕盈舒適的用餐氛圍。

小編的最愛
主臥房裡，以優雅的弧線造型搭襯金邊，引領屋主進入休憩場域，室內延續輕淺灰階與木質調的簡約色調，挹注輕柔的放鬆感，同時也以長虹玻璃作為更衣室門片，屏除衣帽雜物的干擾，又保有輕盈穿透的視覺。

 


 

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

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