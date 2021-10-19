〈紐約匯市〉美國9月工廠產出數據創7個月新低 美元小幅走跌

美元周一 (11 日) 小幅走跌，由於全球晶片持續短缺導致汽車產量下降、衝擊美國造業，美國最新 9 月工廠產量創 7 個月來最大降幅，抹去市場對聯準會 (Fed) 提前升息的預期。

Fed 公布最新數據顯示，美國 9 月製造、採礦以及公共事業整體工業生產較前月下滑 1.3%，9 月製造業產出月減 0.7%，汽車、零組件產量 9 月減少 7.2%，創下 4 月以來最大降幅。

供應中斷正在加劇市場對高通膨的隱憂，Action Economics 全球貨幣分析總經理 Ronald Simpson 表示，儘管 Fed 可能提前採取行動將有利美元後市，但在全球央行為應對通膨而紛紛採取更積極作為的前景下，同時會為美元帶來壓力。

周一紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 平盤波動，下跌 0.005% 至 93.95，日線上則持續於近期高檔區間徘徊。

美元指數 (圖: Anue)

上周數據顯示，紐西蘭正面臨十年來最高的通膨壓力，激勵周一紐元兌美元走強，盤中一度觸及一個月高點，尾盤上漲 0.11% 至 0.7086 美元。

英國央行行長 Andrew Bailey 上周末表示，由於通膨風險加劇，該行正準備升息。高盛、摩根大通和瑞信 (Credit Suisse) 紛紛將英國升息預期提前至 11 月，並認為明年英國貨幣政策將更加緊縮。

歐元兌美元周一上漲 0.09% 至 1.1611 美元，英鎊兌美元則下跌 0.15% 至 1.3728 美元。日圓周一持續走軟，美元兌日圓上漲 0.08% 至 114.3 日圓，逼近 2018 年 10 月時 114.46 日圓高點。

美銀 (BofA) 分析師表示，隨著能源價格上漲，挪威克朗、加幣和澳幣等大宗商品相關貨幣是自今年夏季以來表現最好的貨幣，而相對歐元、日圓的表現最差。

加密貨幣方面，受惠於全球首檔 ETF 即將上市資金熱潮，比特幣近期持續走強，24 小時內上漲 2.49% 至 61762 美元，逼近 64895 美元的歷史高點；以太幣則小漲 0.09% 至 3746 美元。

截至周二 (19 日) 台灣時間約 6:00 價格：