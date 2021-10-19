供應鏈惡化最新警訊！美國9月工業產出月減1.3% 創7個月最大降幅

美國 9 月工業生產創七個月以來最大降幅，部分反映汽車製造業的大幅下滑，以及供應鏈瓶頸與材料短缺問題，也進一步證明供應限制正在阻礙經濟成長。

美國聯準會（Fed）周一（18 日）公布的數據顯示，美國 9 月製造、採礦以及公共事業整體工業生產較前月下滑 1.3%，8 月製造業產出經修正後為月減 0.4%，9 月製造業產出進一步月減 0.7%，。

彭博調查經濟學家得出的中間值估計是，工業生產與製造業產出每個月都將成長 0.1%。

企業與消費者的強勁需求使產量保持在較高水準，但也導致訂單積累情形，9 月低於預期的數據表明，製造商仍受供應鏈中斷勞力短缺拖累。

Fed 表示，這些數據還反映艾達颱風（Ida）帶來的影響，造成製造業產出減少 0.3 個百分點。

凱投宏觀（Capital Economics）資深分析師 Michael Pearce 表示，儘管颱風帶來的破壞與天氣影響逐漸消散，但勞動力與原物料短缺情形仍在惡化，將將在未來數月、甚至幾季持續影響製造業生產。

報告顯示由於全球晶片荒持續影響，汽車與零組件產量 9 月減少 7.2%，創下 4 月以來最大降幅，8 月減少 3.2%。

受此影響，包括豐田汽車在內的汽車製造商，皆下調未來幾個的生產預期，稱零組件短缺是一個限制因素。

標普全球評級（S&P Global Ratings）也下調今年美國汽車銷售預期，並預計 2022 年的汽車銷售「處境艱難」。

Fed 表示，扣除汽車，耐久財生產成長 0.5%，反映出及金屬、電器設備與家具製造業的成長，而包括化學品與紙製品在內的非耐久財製造上月下滑 1%，為今年 2 月以來最大降幅。

製造業職缺已接近歷史新高，而工廠採購的原料價格也已飆升。美國勞工部（Labor Department）最近公布的數據顯示，用於中間需求的加工產品，包括製造業與建築業所需的材料與零組件，價格較 12 個月前漲近 24%。

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