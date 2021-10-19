【袁志峰專欄】恒指單日轉向是正面訊號

今日推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $8.07

1) 股市前景

中國三季度經濟增長率遜預期，南向資金淨流入顯著減少，但昨日港股單日轉向，先跌後升，表現優於預期，反映壞消息對港股的負面影響已弱化。筆者維持看好後市的判斷，回調是買入機會。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，2020 年度收入按年增長 1%，每股盈利增 11% 至 1.19 元。今年首 9 個月，收入按年增長 25.1%，經營溢利及應佔合營企業盈利約 83.72 億元，按年上升 18.2%。截至 9 月底止，集團累計新簽合約額約 1050 億元，估計全年新簽合約額為 1400 億元，按年增長 26%。現價對應 2020 年市盈率 6.8 倍，估值吸引。維持買入建議，上調目標價至 9.0 元，止損價 7.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 94 點，已是全日高位，隨即急挫至倒跌近 180 點，午後跌幅曾擴大至 208 點，尾市急升，收報 25409 點，升 78 點或 0.3%。成交額按日減 29% 至 1269 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 1 億元，包括淨賣出 3 億元騰訊 (700) 及 2 億元赣鋒鋰業 (1772) 股份。10 月以來淨買入 69 億元，9 月淨買入 181 億元。

藍籌股 33 升 21 跌 6 持平。藥明生物 (2269) 及安踏體育 (2020) 漲逾 5% 及 4%，為升幅最大藍籌。其次是金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 升逾 3%。李寧 (2331) 升近 3%。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211)、中石油(857)、中海油(883)、中石化(386)、信義玻璃(868) 及信義光能 (968) 升逾 1%。恒安國際 (1044) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。恒基地產 (12)、新世界發展(17)、恒隆地產(101)、招商銀行(3968) 及中國平安 (2318) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.1%，收報 6324 點，成份股 16 升 12 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 跌 3%，阿里 (9988)、小米(1810) 及京東 (9618) 升少於 1%，百度 (9888) 升逾 4%，為升幅最大成份股。閱文 (772) 及華虹半導體 (1347) 升逾 3% 及 2%。中芯國際 (981)，ASM 太平洋(522)、明源雲(909) 及金蝶國際 (268) 升逾 1%。眾安在線 (6060) 及汽車之家 (2518) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、同程藝龍(780) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。

板塊方面，電力、內銀、內險、啤酒及線上醫療股下跌。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 4%-6%。白威亞太 (1876)、華潤啤酒(291) 及青島啤酒 (168) 跌逾 1%。

半導體、體育用品、濠賭、教育、航運、煤炭、鋼鐵及有色金屬股跑赢大市，漲幅居前。永升澳門 (1128) 升逾 4%。宇華教育 (6169) 及希望教育 (6169) 漲逾 18% 及 9%，中教控股 (839) 及新東方 (9901) 升逾 3% 及 2%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 升 7%-11%。兗州煤業 (1171) 升逾 11%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 升 6%。紫金礦業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 升 4%-7%。鞍鋼 (347)、重鋼(1053) 及首鋼資源 (639) 升 4%-6%。

周一上証指數平開，已是全日高位，早段偏軟，最多曾跌 0.9% 才反彈，午後穩中向好，收報 3568.14 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 80 億元，10 月以來淨賣出 91 億元，9 月淨買入 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，中國第三季國內生產總值按年增長 4.9%，遜於市場預期增長 5%。今年首三季增長 9.8%，兩年平均增長 5.2%。前三季度，規模以上工業增加值按年增長 11.8%，遜於市場預期增長 12.2%。全國固定資產投資 39.78 萬億元，按年增長 7.3%，遜於市場預期升 7.8%。社會消費品零售總額 31.81 萬億元，按年增長 16.4%。(信報)

4) 個股訊息

中國建築 (3311) 公布，今年首 9 個月經營溢利及應佔合營企業盈利約 83.72 億元，按年上升 18.2%。期內，營業額為 528.36 億元，按年升 25.1%。截至 9 月底止，集團累計新簽合約額約 1050 億元，未完合約額約 2910 億元。(信報)

安踏體育 (2020) 公布，今年第三季安踏品牌產品的零售金額，按年錄得 10% 至 20% 低段的正增長。期內，FILA 品牌產品的零售金額，按年錄得中單位數的正增長。所有其他品牌產品的零售金額按年錄得 35% 至 40% 的正增長。(信報)

新華保險 (1336) 公布，今年首 9 個月累計原保險保費收入 1365.6 億元人民幣，按年增長 1.6%。(信報)

阿里影業 (1060) 預期，截至今年 9 月底止，中期虧損按年收窄不少於六成；去年同期虧損 1.62 億元人民幣。(信報)

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