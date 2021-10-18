鉅亨美股雷達：財報公布前Jefferies上調特斯拉目標價、市場續看壞阿里增長前景

美股重要看點：

台北時間週二 (19 日) 凌晨 1 時，蘋果 (AAPL-US) 召開線上特別活動，市場預期蘋果將發表 14 吋、16 吋 MacBook Pro 筆電，並搭載新一代 M1X 晶片和 Mini LED 螢幕。

另外，美股財報季已正式開跑，上週美國金融股交出亮眼成績單，再次驗證當前美股企業獲利前景向好，並驗證經濟基本面復甦態勢強勁。

本週美國科技股也將開始公布財報，市場正聚焦特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)、Lam Research (LRCX-US)、Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、Snap (SNAP-US) 等財報。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 382.2 點，或 1.09%，收 35,294.76 點。

那斯達克指數上漲 73.91 點，或 0.5%，收 14,897.34 點。

標普 500 指數上漲 33.11 點，或 0.75%，收 4,471.37 點。

費城半導體指數上漲 23.2 點，或 0.70%，收 3,314.4 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月工業產出月增率，市場預期 0.2%，前值為 0.4%。

美國 10 月 NAHB 房產市場指數，市場預期 75.0，前值為 76.0。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴將於 11 月 5 日發布第二財季財報，據《彭博社》數據顯示，過去 3 週華爾街分析師將阿里巴巴獲利預期下調近 5% 至 2020 年 7 月以來的最低水平，原因是中國消費者支出增長疲軟。

大和資本市場 Daiwa Capital Markets 即表示，阿里巴巴將迎來最有挑戰的一季，大和資本市場並於最近下調了阿里巴巴的財報預期。

過去 4 個交易日以來，阿里巴巴港股股價比歷史低點累計反彈 24%，但由於消費支出增長疲軟，市場正擔憂阿里巴巴股價會失去反彈動力。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

投行 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 發表最新研報，維持對特斯拉股票的買進評級，並將目標價自每股 850 美元上調至 950 美元，看好特斯拉在電動車市場裡繼續攻城掠地。

Philippe Houchois 在研報中表示，特斯拉奧斯汀和柏林工廠產量每週將達到 5000 至 10000 輛，年產能至少將增加 50 萬輛，並預期明年產量將增加 20 萬至 25 萬輛。

根據第三季產量，特斯拉上海工廠年化產量已達到 53 萬輛，雖然總產量的 20% 需要跨洲運輸，但特斯拉交車量仍略微超過產量。

Jefferies 將特斯拉的 2022-2023 年營收預期上調 6%、息前稅前攤銷前獲利 (EBITDA) 預期則上調至 7%、自由金流預期上調至 4%。

Jefferies 預期第三季特斯拉總營收和汽車業務營收分別為 145 億和 125 億美元，汽車平均售價為 4.9 萬美元，汽車部門毛利率為 26.1%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果 iPhone 13 產量將因零組件供應緊張而比原預期減少多達 1000 萬部，但市場似乎對此不以為然。

市場對 iPhone 13 產量下滑的反應表明，市場已預期到供應鏈問題，iPhone 13 銷售只是遞延，而非流失。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 甚至鼓勵投資者買進蘋果股票，Katy Huberty 認為，鑒於蘋果規模及對供應商的重要性，這意味著蘋果在採購零組件方面將比對手更有優勢，故減產幅度或許不如市場預期那麼悲觀。

目前蘋果本益比為 26 倍，低於 9 月初時的 28 倍和那斯達克 100 指數的 28 倍。

而展望蘋果財報，市場預期蘋果第四財季獲利將超過 200 億美元，年增率估高達 60%，而蘋果本週將發布新品，亦表明蘋果相信在供應鏈緊俏的環境哩，蘋果仍能在聖誕季來臨前開賣新品。