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鉅亨美股雷達：NIO Day預計發表新車款、市場看好特斯拉上修全年交車預期

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達特斯拉蔚來

美股重要看點：

美股財報季正式開跑，上週美國金融股交出亮眼成績單，再次驗證當前美股企業獲利前景向好，並驗證經濟基本面復甦態勢強勁。

本週美國科技股也將開始公布財報，市場正聚焦特斯拉 (TSLA-US)、IBM (IBM-US)、Lam Research (LRCX-US)、Netflix (NFLX-US)、英特爾 (INTC-US)、Snap (SNAP-US) 等財報。

嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 週二 (19 日) 公布 2021 年第 3 季財報，在三大業務齊力推動下，銷售額較去年同期成長近 11%，但略低於預估，EPS 則優於市場預期，嬌生還上調全年銷售額和獲利展望，同時維持全年疫苗銷售前景不變。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊工業指數下跌 36.15 點，或 0.10%，收 35,258.61 點。
  • 標普 500 指數上漲 15.09 點，或 0.34%，收 4,486.46 點。
  • 那斯達克綜合指數上漲 124.47 點，或 0.84%，收 15,021.81 點。
  • 費城半導體指數上漲 24.37 點，或 0.74%，收 3,338.78 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 9 月營建許可月增率，市場預期 -3.0%，前值為 6.0%。
  • 美國 9 月營建許可總數 (萬戶)，市場 167.0，前值為 172.8。
  • 美國 9 月新屋開工月增率，市場預期 -0.3，前值為 3.9%。
  • 美國 9 月新屋開工總數 (萬戶)，市場 161.0，前值為 161.5。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

美媒《Street Insider》刊文表示，蔚來將在今年 NIO Day 活動期間發布新車型，預計發表 ET5 與另一款未知車型，以及面向大眾市場的新品牌；蔚來去年 NIO Day 活動期間發布了 ET7 Sedan。

發布第二季財報後，蔚來表示將通過一個全新品牌進入大眾市場，在加速進行準備工作，並已建立起核心團隊。

蔚來 CEO 李斌當時表示：「蔚來品牌與新品牌的關係，就像 LEXUS 之於豐田、奧迪之於大眾。」

瑞穗銀行分析師 Vijay Rakesh 上週亦發表研報表是，鑑於強勁的電動汽車需求和補貼力度大，持續看好特斯拉和蔚來。

NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份最新研報中，繼續看多特斯拉。

Daniel Ives 預期特斯拉第三季營收和每股盈餘 (EPS) 都將超過分析師預期，Daniel Ives 對特斯拉的信心來自上週公布的第三季汽車交車量。

第三季特斯拉交車量激增 73 % 至逾 24.1 萬輛，大幅超過預期，Daniel Ives 認為，這意味著特斯拉第三季營收和獲利都將強勁增長。

華爾街預期特斯拉第三季營收為 137 億美元，調整後每股盈餘為 1.55 美元，市場也關注關注特斯拉是否會上調 2021 全年交車量預期。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Zillow (ZG-US)

線上房地產公司 Zillow(ZG-US) 周一股價挫跌 9.37% 至每股 85.46 美元，原因是房屋需求大增導致業務量難以負荷，該公司表示將暫時停止收購房產，並盡快為已簽訂合約的房屋賣家處理購買事宜。

Zillow 營運長 Jeremy Wacksman 表示，公司在激烈的房地產競爭中求生存，而當中的營運環境又受到勞力短缺與供應鏈問題限制，特別是在建築、裝修與密閉空間，公司未能倖免於市場與產能問題，目前已累積一堆訂單，暫停簽新合約有助於專注消化現有合約與房屋庫存。

Zillow 透過其 Zillow Offers 部門從屋主手中購買房屋，並對房屋進行輕度裝修，之後再到平台上出售房屋。

ZG 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
ZG 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
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