大摩看好SaaS市場 喊買Five9 與Zoom收購崩盤也無損前景

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 大讚 Five9 股票，將其評級自「等權重」調升至「加碼」，維持目標價在 200 美元，激勵 Five9 週一漲逾 2%。

呼叫中心軟體的雲端供應商 Five9 (FIVN-US) 週一上漲 4.13 美元或 2.68%，收 158.09 美元。

Zoom (ZM-US) 今年稍早試圖以全股票交易收購 Five9 ，並將 Five9 每股估值 200 美元，Five9 現行股價仍較當時估值低了 20 美元。由於後疫情時期，Zoom 核心視訊業務放緩而股價下跌，最終該收購交易失敗收場。

Marshall 週一研究報告寫道，在與 Zoom 的收購交易落幕後，Five9 的成長前景「不受阻礙」。她先前針對 Five9 的論點著重於該公司在龐大且不斷擴大的聯絡中心軟體即服務 (SaaS) 市場中的地位，由於疫情後各產業數位轉型，該市場的成長已經加速。

她對前景仍然樂觀，但也告警近期一些不利因素，包括與 Zoom 交易時釋出的激進成長模式，當時 Five9 預計 2025 年銷售額為 19 億美元，2031 年銷售額為 52 億美元，均較今年約莫 6 億美元的銷售額大幅翻升。

Marshall 也提到，Five9 現在獲得「策略性利益」的可能性較低，事實上其執行長 Rowan Trollope 上週透露，公司不會尋找買家。

但 Marshall 認為，該股目前的估值提供了一個有吸引力的切入點，定於 11 月舉行的分析師會議可能成為推漲股價的催化劑，她稱 Five9 仍然是「有吸引力的市場中最棒最單純的操作。」

她指出，市場競爭正在升溫，但如果分析師日透露樂觀，應可抵消這方面的擔憂。