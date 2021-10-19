思科調查近6成中小企業受資安威脅 人才缺口高達4成

全球資安事件頻傳，網通科技大廠思科 (CSCO-US) 今 (19) 日發布調查報告顯示，全台有高達 59% 的中小企業在過去一年曾遭受網路攻擊事件，大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟也認為，未來資安人才培育將更顯重要，從各產業別觀察，評估企業資安人才缺口至少仍達 30-40%。

陳志惟表示，思科持續協助客戶強化資安服務，台灣方面也參與公部門布建包含桃園虎頭山、5G 試驗場域等，除拓展自身商業模式，也強化資安服務能力，此外，思科也推出 Cisco SecureX 平台，可一站式整合市面上所有資安技術。

思科今發布《中小企業網路安全報告：亞太區企業為數位防禦做準備》，共訪問亞太區 14 個市場、超過 3700 名負責網路安全的商業及 IT 領袖，結果顯示台灣有 84% 的中小企業曾遭受駭客以惡意軟體攻擊，其次也有 74% 的中小企業受網路釣魚攻擊。

思科進一步指出，過去一年間台灣也有 59% 的中小企業表示遭到網路攻擊，損失方面多與客戶資訊相關，包含客戶數據、員工數據、財務資料、敏感商業資訊等，其中，27% 中小企業統計業務損失超過 50 萬美元。

思科也為企業資安布局提出五大建議，首先是建立溝通管道，頻繁與高層、利害關係人討論，其次則是採用簡單、整合式網路安全方案，進行情境模擬與培訓，最後則是尋找合適的技術夥伴等。