傳谷歌計畫將Pixel 6手機產量提升一倍 以搶奪市佔

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 已要求供應商將即將推出的 Pixel 6 智慧型手機的產量拉升至超過 700 萬支，是去年整體手機總出貨量的 2 倍，以搶奪華為的市佔缺口，並趕上疫情後的需求復甦。

有知情人士表示，谷歌計畫將新款 Pixel 6 手機產量提高一倍外，還要求供應商生產超過 500 萬部今年春季推出的平價手機 Pixel 5A。根據 IDC 的數據，谷歌去年的智慧型手機總出貨量僅為 370 萬部。

知情人士表示，這是谷歌迄今為止為提升智慧型手機產量最激進的舉措，似乎也顯現出谷歌對於今年的新款旗艦機寄予厚望，去年在新冠肺炎疫情的衝擊下，手機製造被迫中斷而導致產量縮減。

知情人士也稱，自今年初以來，谷歌就曾經向供應商表示，作為美國唯一一家 Android 智慧手機製造商的地位，將有助於谷歌在美國、歐洲和日本的業務發展。該公司的具體目標是從全球三大智慧型手機製造商，包含蘋果、三星和小米的手中爭搶華為留下的缺口。

隨著華為受到美國制裁的生效而受到衝擊，包括三星、OPPO、VIVO、小米，甚至是蘋果在內的一線手機品牌都將受惠。谷歌對 Pixel 6 寄予厚望，因為它是第一款採用自家研發新晶片 Tensor 處理器的智慧型手機，作為一個關鍵的差異化因素，有望使谷歌在激烈的競爭中脫穎而出。

在谷歌提高生產目標之際，全球供應鏈正面臨嚴重的晶片短缺，許多中國供應商也正疲於應對限電問題。不過，知情人士表示，Pixel 手機的生產尚未受到重大影響。

研究公司 IDC 的技術分析師 Joey Yen 表示：「谷歌可能在歐洲和美國等西方市場擁有良好的市場機會，因為這些市場對數據隱私更加敏感，並且專注於電子設備相關的國家安全問題。」