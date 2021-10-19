最強ARM伺服器晶片 平頭哥推出「倚天710」

周二 (19 日) 阿里巴巴 (9988-HK) 舉辦的科技盛事－2021 雲棲大會開幕，會中阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥宣布自家研發的雲端晶片「倚天 710」。該晶片號稱是業界性能最強的 ARM 伺服器晶片，性能超過業界標準 20%，能效比提升 50% 以上 。

倚天 710 是阿里巴巴雲推動「一雲多芯」策略的重要一步，也是阿里巴巴第一顆為雲端而生的 CPU 晶片，將在阿里雲數據中心使用。

倚天 710 採用業界最先進的 5nm 工藝，單晶片容納高達 600 億電晶體；在晶片架構上，採用最新的 ARMv9 架構，內含 128 核 CPU，主頻率最高可達 3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。

在記憶體技術方面，整合業界最領先的 DDR5、PCIE5.0 等技術，能有效提升晶片的傳輸速率，並且依造雲端的不同需求應用不同場景。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，基於阿里雲「一雲多芯」和「做深基礎」的商業策略，我們發布倚天 710，希望滿足客戶多樣性的運算需求，這款晶片不出售，主要是阿里雲自用。我們將繼續與英特爾（INTC-US）、輝達（NVDA-US）、AMD（AMD-US）、ARM 等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。

目前，阿里雲已全面兼容 x86、ARM、RISC-V 等主流晶片架構，阿里巴巴這次推出的倚天 710 進一步強化阿里雲的底層技術架構，並能與飛天操作系統整合，為客戶提供高性價比的雲端服務。

平頭哥現在已擁有處理器 IP、AI 晶片及通用晶片等產品系列，旗下玄鐵系列處理器出貨量已達 25 億顆；兩年前問世的阿里第一顆晶片「含光 800」已達規模化應用，透過阿里雲服務搜尋推薦、視訊直播等產業客戶。

