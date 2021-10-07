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香港恒生指數由歷史低點強彈5% 傳芒格抄底阿里巴巴

鉅亨網新聞中心
香港恒生指數由歷史低點強彈5% 傳芒格抄底阿里巴巴(圖:AFP)
香港恒生指數由歷史低點強彈5% 傳芒格抄底阿里巴巴(圖:AFP)
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香港港股科技股恒生科技指數阿里芒格美中

港股恒生科技指數周四 (7 日) 由歷史新低反彈，寫近 7 周以來最大漲幅。美團 (3690-HK) 及阿里巴巴 (9988-HK) 領漲，兩者均上漲至少 7%，並推升恒生指數大幅收漲。

截至收盤，恒生指數上漲 3.07%，收 24701.73 點。主要得益於科技股大幅反彈，恒生科技指數強升 5.21%，報 6172 點。

科技股中，美團漲 9.71%，阿里漲 7.28%，騰訊 (0700-HK) 漲 5.6%，快手 (1024-HK) 漲 8.49%，網易 (9999-HK) 漲 8.59%，共同推動指數升幅。

市場情緒提振，很大程度來自美中的進展。媒體報導，美中外交高層官員 6 日在瑞士蘇黎世舉行 6 小時會談後達成協議，美總統拜登計畫與中國國家主席習近平年底前進行線上峰會，被視為雙方關係和緩信號。

另外，市場傳巴菲特的長期夥伴芒格 (Charlie Munger) 擔任主席的 Daily Journal Corp. 抄底阿里巴巴，上季增持了 83% 持股。

UOB Kay Hian 駐香港執行董事 Steven Leung 表示，市場希望更多像芒格這樣的價值投資者重返科技行業，但現在說市場已經觸底還為時過早。

此外，中國房地產行業的負面消息得到緩解，也推動了地產股反彈。恒大集團的長期支持者香港開發商華人置業 (0127-HK) 大漲 31% 至 3.81 港元，此前公司公告，行政總裁陳凱韻提出以每股 4 港元將公司私有化。

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