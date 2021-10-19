〈焦點股〉外資按讚ABF載板三雄 景碩噴漲停改寫天價

外資看好 ABF 載板需求，紛紛上調三雄目標價，其中，欣興喊出 500 元的股價預期，震撼市場，今 (19) 日在大量買盤湧入下，欣興 (3037-TW) 股價直奔漲停，站回季線，景碩 (3189-TW) 同步亮燈漲停，改寫歷史新高價，南電 (8046-TW) 盤中也放量大漲逾 9%。

美系外資看好，在英特爾及超微的新 PC、伺服器 CPU 平台需求的驅動下，ABF 及 BT 載板需求將更加強勁，定價可望持續上升至明年上半年，不僅重申對三雄的買入評級，更將南電、景碩目標價分別上調至 666 元、310 元。

另一家外資機構看好欣興未來幾年 ABF 產能擴張 3 倍、驅動獲利大增 4 倍，給予超出 3 倍的 500 元股價預期，引發市場熱議，欣興今天獲得資金追捧，股價噴出漲停，達 141.5 元，攀上近 1 個月來高點，盤中逾 6600 張委買高掛。

景碩今天同步衝上漲停板，達 237.5 元，改寫新天價，盤中也有逾 6300 張排隊委買；南電也漲逾 9%，最高來到 452 元，午盤成交量能超過 1 萬張。

欣興 9 月營收 94.6 億元，月減 1.2%，年增 19.3%，創單月歷史次高；第三季營收 281.45 億元，季增 17.12%，年增 22.16%，改寫單季新高；累計前三季營收達 740 億元，年增 13.3%，續創歷年同期新高。

景碩 9 月營收 33.52 億元，改寫新高，月增 1.65%，年增 47.19%；第三季營收 97.68 億元，同寫單季新高，季增 11.95%，年增 42.14%；累計前三季營收達 257.19 億元，年增 31.55%，續創歷年同期新高。

南電 9 月合併營收 45.08 億元，月減 4.59%，年增 29.1%，創同期新高；第三季營收 141.13 億元，季增 13%，年增 34.34%，寫單季新高；累計前三季營收 374.54 億元，年增 36.07%。

