工研院助基米建GMP核酸合成廠 明年Q3產能上看千萬劑

生技廠基米 (4195-TE) 今 (19) 日與工研院簽訂建構核酸合成 GMP 工廠輔導合約，工研院將協助基米打造 GMP 核酸合成廠，新廠預計明年第三季投產，初期產能約可達 1280 萬劑，未來可擴充至 5000 萬劑。

工研院指出，進入後疫情階段，疫苗成為防疫重要物資，從疫苗生產過程中，GMP 核酸製造廠是製程重要一環，此次與基米合作，可望協助業者將廠區提高至 GMP 等級，並開發國產佐劑。

基米與工研院合作建置的 GMP 核酸製造廠，預計今年底完工並開始檢驗製程確效，拚明年第三季投產，初期年產能至少 1280 萬劑，可滿足國內疫苗廠的需求。

基米總經理江浚錡表示，國內共有 200 多家通過 PIC/S GMP 評鑑的藥廠，不過仍缺乏 GMP 認可的核酸合成廠。新冠肺炎帶動全球疫苗需求大增，國產疫苗以蛋白質次單元類型疫苗為主，現階段尚無業者可自行生產 GMP 等級的核酸佐劑原料，完全仰賴進口以滿足需求，成本負擔重。

江浚錡進一步提到，各國紛紛強化疫苗製造能力，其中佐劑為疫苗國產化的關鍵之一，對於次單位疫苗、去活化疫苗等兩種疫苗來說，佐劑不僅可讓疫苗打入人體後更有效果，且需要的劑量更少。

江浚錡指出，透過工研院輔導、升級現有技術，發展 GMP 核酸合成產品，是現階段最重要的前進方向，後續還會打造 GMP 多肽合成廠、建構多肽庫，最終發展成 CDMO(委託製造與生產) 工廠。

據市場研究公司指出，2020 年全球疫苗佐劑市場規模約 6.6 億美元 (約新台幣 180 億元)，預計 2026 年將衝上 14.7 億美元 (約新台幣 400 億元)，年複合成長率 (CAGR) 達 13.37%。