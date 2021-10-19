全天候運輸難以落實 洛杉磯港口貨櫃積壓仍然嚴重

儘管美國總統拜登要求洛杉磯港口全天候運輸貨物，但目前效果有限，特別是周六、周日，並沒有太多人在實際工作。

美國港口時間表 Pier Trucker 顯示，周日 (17 日) 仍有愈來愈多貨物繼續堆積，與此同時，港口的大門仍然關閉，周六也僅有少量交通。

根據南加州海洋交易所數據，上周五有 88 艘船在長灘或洛杉磯港口等待停靠—比周三 (13 日) 的最後一次計數，又增加了 10 艘。

港口官員表示，他們正在與碼頭營運商合作，以增加運輸。不過勞工代表 Jim Tessier 表示，由於牽涉到錢，很多問題無法解決。

Tessier 指出，大多數航運公司都是外國公司，沒有參加拜登的簡報，也不關心。托運人簽訂的合約跨越幾十年，通常周末不營業，碼頭工人的額外工資很貴，晚上是 1.3 倍，周末是 1.5 倍，各公司無意多付這筆費用。

做為全美最大貨櫃港口，洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，截至周一，大約有 20 萬個貨櫃仍在洛杉磯海岸附近積壓。

Seroka 稱，在今年的最後幾個月緩解積壓至關重要，因為隨著假日購物季開始，零售商品的需求量很大。汽車零組件也會被優先考量，因為美國汽車製造商和中西部的許多供應商，都在等待零件，以便他們可以組裝製造。

Seroka 表示，有 25% 的貨物在碼頭停留了超過 13 天。此前貨物的擠壓數量更多，幾乎為現在的兩倍。