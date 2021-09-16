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60艘貨輪守在美國最繁忙港口等待卸貨 數量創新高

鉅亨網編譯陳達誠
60艘貨輪守在美國最繁忙港口等待卸貨 數量創新高 (圖片：AFP)
60艘貨輪守在美國最繁忙港口等待卸貨 數量創新高 (圖片：AFP)
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美國中國洛杉磯港務局洛杉磯港長灘港貨櫃供應鏈疫情半導體航運海運產業

美國洛杉磯港務局的高層週三 (15 日) 表示，目前有多達 60 艘的貨櫃輪正在洛杉磯港及長灘港外的聖佩德羅灣 (San Pedro Bay) 停泊等待靠港卸貨，數量創新高紀錄，並預估在接下來的幾天時間，還會有 20 艘的貨櫃輪抵達。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，美國消費者在外食及旅行方面的支出仍收緊荷包，但是對於電器產品、家用健身器材、運動服飾及玩具等商品則豪不手軟。

位在太平洋的洛杉磯港是美國與亞洲貿易的重要門戶，該港口的貨物處理量在跨入 2021 年之後急遽增加。

而依照洛杉磯港務局出示的數據，洛杉磯港在今 (2021) 年 8 月的貨櫃裝卸量達到 954,377 TEU(20 呎櫃)，年減 0.8%；裝載進口量年減 5.9% 至 485,672 TEU。

該港出口 367,413 TEU 的空櫃到中國及其他國家工廠，較去年同期增加 17%。而貨物出口只有 101,292 TEU，年減 22.9%。

目前全世界的供應鏈仍然處於混亂狀態，原因包括貨物需求快速擴大，疫情惡化導致亞洲港口和工廠臨時關閉，用於貨物運送的貨櫃不足、半導體等主要產品短缺、以及異常氣候等都脫不了關係。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，供應鏈的每個節點都出現中斷問題。

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