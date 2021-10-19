特斯拉股價自低點反彈55% 連對手也稱讚因應晶片荒能力

特斯拉股價強力反彈，累計已自 3 月低點彈升將近 55%，投資人期待這家電動車大廠可以較對手更安穩度過半導體短缺危機，且在美國周三盤後公布的第 3 季財報交出佳績。

特斯拉 (TSLA-US) 周一收盤上漲 3.21% 至每股 870.11 美元，盤中一度漲 3.8%，然而回顧 3 月 8 日，特斯拉曾一度跌至每股 563 美元。

彭博報導，特斯拉迄今已經連漲八周，寫下疫情撼動股市迄今最長漲勢，並成為全美市值第六大上市公司，遙遙領先波克夏 (BRK.A-US)，創辦人馬斯克也坐穩全球首富的位置。

特斯拉是少數過去一個月內獲分析師上修第 3 季獲利預測的汽車公司，投資人如今期待，特斯拉財報將展現比其他車廠更能因應半導體短缺的實力。本月 4 日公布的交車數顯示，特斯拉第 3 季交付 232,025 萬輛，創公司紀錄。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 周日發布報告看好特斯拉，他說：「儘管晶片短缺，我們仍相信特斯拉股價將搭承綠能浪潮而上，本周公布的第 3 季財報將是另一個良好催化劑。」

另一家投資銀行 Jefferies 的分析師 Philippe Houchois，則在最新研究報告中把目標價自每股 850 美元上調至 950 美元，評級維持「買進」。

福斯稱讚特斯拉

就連主要競爭對手福斯 (Volkswagen)，最近也讚揚特斯拉在席捲車界的晶片荒中相對保持韌性。福斯董事長 Herbert Diess 在 LinkedIn 張貼的文章中說：「特斯拉的速度有一點值得提出：面對晶片短缺，他們因應得當：他們正在開發自己的晶片。短短兩到三周就開發出新的軟體，因而可以使用不同的晶片。這點令人印象深刻。」

特斯拉目前市值 8450 億美元，不只是全球汽車界最大上市公司，甚至比其餘所有車廠市值總合還高。

然而，市場上仍不乏質疑特斯拉估值過高的聲音。批評者主張，特斯拉市值並未反映其他傳統車廠明年起的新車款帶來的競爭壓力。

一些投資人則說，特斯拉不該和傳統車廠相比，反而應該被視為大型科技公司，才能更正確反映公司的估值。

特斯拉目前股價是未來 12 個月預估獲利的 120 倍，成為 NYSE+FANG 指數前幾昂貴的股票之一。該指數其餘九檔成分股為輝達、Alphabet、蘋果、推特、臉書、亞馬遜、Netflix 、阿里巴巴、百度。

(本文不開放合作夥伴轉載)